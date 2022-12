Senát umožnil vznik agentury, která propojí informační systémy státní správy

Praha - Propojit informační systémy veřejné správy a převzít od ministerstva vnitra správu základních registrů má Digitální a informační agentura (DIA), jejíž vznik dnes po dvouhodinové debatě umožnil Senát. Příslušnou novelu, podle níž úřady budou rodná čísla zapisovat do občanských průkazů ještě další dva roky, horní komora neschválila, neodmítla ani neupravila. Předloha tak poputuje k podpisu prezidenta jako přijatá po uplynutí měsíční lhůty, kterou Senát má podle ústavy na projednání zákonů.

Pro schválení novely, které doporučily senátní výbory hlasovalo 29 ze 67 přítomných senátorů. Pro zamítnutí, které navrhoval senátor ČSSD Petr Vícha, bylo 27 senátorů. Úpravy novely nikdo ze senátorů nenavrhoval. Prezident tak dostane novelu k podpisu po 22. prosinci.

Senát na popud svého hospodářského výboru v doprovodném usnesení vyzval kompetentní orgány k tomu, aby při budování Digitální a informační agentury "ctily zásady hospodárnosti a účelnosti a aby při systematizaci důsledně dodržovaly ustanovení kompetenčního zákona". Senát požádal také o provedení strategické rozvahy všech zamýšlených změn, a to především s ohledem na dobrou správu, řádné legislativní postupy a bezpečnostní zájmy ČR a jejích občanů. Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) tomu již dříve slíbil vyhovět v nejbližším možném termínu.

Horní komora naopak nevyhověla svému ústavně-právnímu výboru, aby vyzvala Bartoše k anulování výběrového řízení na místo ředitele agentury, které vyhlásil na sociálních sítích už v listopadu, tedy ještě před přijetím novely. Výběrové řízení by měl Bartoš podle výboru vyhlásit až po vydání novely ve Sbírce zákonů minimálně na stránkách ministerstva pro místní rozvoj, které také vede.

Místopředseda výboru Michael Canov (SLK) označil ministrův postup za pohrdání Parlamentem i vládou, neboť není jasné, zda a v jaké podobě bude vznik DIA schválen. Bartoš se hájil tím, že výběr by nebyl závazný. Vicepremiér odmítl kritiku, že by agentura byla "úřad pro Bartošovy kamarádíčky".

Vícha navrhoval zamítnutí novely kvůli tomu, že zřízením jakéhokoli nového úřadu nemůže být snížena administrativa, k čemuž se zavazovala každá vláda. Podotkl, že za posledních pět let vzniklo dalších pět centrálních úřadů včetně například Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Podobně senátorka Daniela Kovářová (nezávislá) uvedla, že vznik agentury může "podpořit jen někdo, kdo miluje byrokracii a buzeraci". Novelu veřejně odmítl i senátor a mostecký primátor Jan Paparega z klubu ODS a TOP 09.

Vytvoření DIA si vyžádá 125 až 168 nových pracovních pozic, 187 zaměstnanců má podle Bartošova vyjádření převzít zejména z ministerstva vnitra. Roční náklady na ně a další výdaje jako služby, konzultace či programové vybavení by měly činit 300 milionů Kč. Národní plán obnovy by podle materiálu měl zajistit 140 milionů Kč ročně, zbytek by připadl na státní rozpočet. Vzhledem k předpokládaným úsporám se očekává návrat investice do dvou let. Vytvoření agentury "není cíl, ale prostředek, aby vláda nasedla na koně automatizace a digitalizace", uvedl Bartoš. Smyslem agentury je podle něj překonat resortismus, vyčlenit z jednotlivých úřadů výdaje na digitalizaci a učinit je transparentní.

DIA má zjednodušit poskytování služeb veřejné správy lidem. Podle plánů ministerstva pro místní rozvoj má vzniknout k 1. lednu příštího roku, reálně zahájit činnost by měla až od začátku dubna kvůli dostatku času na přípravy. Agentura podle Bartoše umožní efektivní sdílení informací mezi státními organizacemi i prosazování principu nadresortních řešení. Od vzniku agentury si vicepremiér slibuje úspory v nákladech na lidi i na informační technologie.

Negativní stanovisko k novele zaujala ICT unie, tedy profesní organizace v oblasti informačních technologií. Podle ICT unie by mělo být raději posíleno ministerstvo vnitra ve správě registrů. Vznik agentury naopak podpořilo uskupení Společně a digitálně, které sdružuje neziskové organizace usilující o digitální transformaci státu.

Nová agentura by podle vicepremiéra měla provozovat takzvaná kompetenční centra, která soustředí experty na danou oblast. V plánu jsou tři taková centra, jedno pro sdílené služby a odborné vzdělávání, další pro jednotný standard a uživatelskou přívětivost. Třetí se má zabývat analýzami, spoluprací a vývojem.

Součástí novely je i úprava, podle níž úřady budou rodná čísla zapisovat do občanských průkazů až do konce roku 2024, tedy o rok déle, než podle platného práva. Rodné číslo má poté nahradit nové číslo, z něhož nebude možné určit věk a pohlaví občana, do konce příštího roku by se to ale podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) nepodařilo realizovat.