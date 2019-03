Praha - Ministerstvo zemědělství zřejmě bude moci kvůli boji s kůrovcem přijímat opatření obecné povahy, kterými zasáhne do zákonného rámce hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly těžby dřeva a zalesňování. Změnu přinese poslanecká novela lesního zákona, jejíž přijetí zrychleně umožnil Senát. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Vlastníci lesů budou moci na základě mimořádných opatření odložit protikůrovcová opatření v lokalitách, kde by již kvůli kalamitě nebyla efektivní. Těžbu by pak mohli soustředit do míst, která ještě lze zachránit. Nemusely by se tak těžit suché stromy, ze kterých již hmyz vylétl. Výjimky by mohly platit pro zalesňování holin kvůli nedostatku sazenic.

O nezbytných opatřeních bude moci ministerstvo rozhodnout v případě kalamit v lesích na území nejméně dvou krajů. Případné odvolání proti rozhodnutí ministerstva nebude mít podle novely odkladný účinek. Podle poslankyně Moniky Oborné (ANO) se tím ministerstvo vyhne mnohaměsíčnímu projednávání. Chemická opatření proti kůrovci mají být prováděna na skládkách vytěženého dřeva, nikoli v lesích. Právě plošné chemizace se obávají ekologové z Hnutí Duha.

Novela, kterou obě komory Parlamentu přijaly přednostně, má nabýt účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Mohlo by se tak stát ještě před koncem března, a tedy před očekávaným zvýšením výskytu lýkožrouta smrkového. "Chceme být rychlejší než brouk," uvedl k tomu místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS). Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví.

Na zásahy v lesích poškozených kůrovcem a jejich obnovu letos půjde 1,15 miliardy korun, což je dvojnásobek proti loňsku. Ministerstvo zemědělství by také chtělo nahradit vlastníkům lesů ztráty na tržbách kvůli nízké ceně dříví na přesyceném trhu. Sněmovní petiční výbor v únoru vyzval vládu, aby letos uvolnila na pomoc vlastníkům lesů kvůli kůrovcové kalamitě nejméně tři miliardy korun. Signatáři tzv. Lesnické výzvy, která sdružuje vlastníky a správce 75 procent plochy českých lesů i dřevozpracovatele, uvádějí, že by letos potřebovali pro boj s kůrovcem kolem sedmi až osmi miliard korun.

Senát v této souvislosti v rámci vládní zprávy o stavu životního prostředí v Česku za rok 2017 požádal ministerstvo životního prostředí, aby v další zprávě doplnilo informaci o stavu národních parků a věnovalo pozornost stavu lesů.

Senátoři také obsáhle debatovali o návrhu Evropské komise na přijetí strategie klimaticky neutrální ekonomiky. Postavili se proti tomu, aby EU již v přípravné fázi vyčíslovala konkrétní dopady na jednotlivé členské státy. "Je na členských státech, aby dopady vyčíslily a navrhly vlastní realistická opatření k jejich zmírnění dle svých individuálních podmínek," míní senátoři.