Senát souhlasil se zpřísněním podmínek pro udržení kapacit v zásobnících plynu

Praha - Přispět k zajištění naplněnosti zásobníků plynu kvůli zvýšení energetické bezpečnosti ČR má novela energetického zákona, kterou dnes zrychleně schválil Senát. Novela umožní odebrat obchodníkům s plynem, kteří nevyužijí svou rezervovanou kapacitu v zásobnících v požadovaném minimálním množství, část této kapacity. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Novela také v návaznosti energetickou krizi zkracuje režim dodavatele poslední instance na polovinu, tedy ze šesti měsíců na tři. Pak bude moci plátce elektřiny nebo plynu automaticky přejít na standardní nabídku dodavatele, řekl senátorům ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Novela mění způsob řízení Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Posiluje postavení předsedy Rady ERÚ, který bude ze zákona nově jednat jménem ERÚ. Novela dále rozšiřuje regulační pravomoci ERÚ. "Energetický regulační úřad bude stanovovat regulované ceny tak, aby byly alespoň nákladové. Tím bude zajištěna přiměřenost regulovaných cen ve vztahu k nákladům poskytovatelů těchto komodit," uvedl ministr.

Někteří senátoři měli výhrady k postupu vlády vůči růstu cen energií, který označovali za nedostatečný. Například Jiří Čunek (KDU-ČSL) označil za "tragické", že vláda neplánuje stanovení maximálních cen energií a zisk energetické společnosti ČEZ chce pouze přerozdělovat. Ladislav Václavec (ANO) uvedl, že Česko je ve výrobě elektrické energie soběstačné, ale nakupuje ji.

Novela je pojistkou k zajištění naplněnosti zásobníků. Novinkou v zákoně se stane princip "use it or lose it", tedy "využívej to, nebo o to přijdeš". Tento princip zavádí novou povinnost ukladatelům do zásobníků plynu, podle které musí využívat rezervovanou skladovací kapacitu v minimálním požadovaném rozsahu. Pokud ukladatel nebude plnit požadovaná minimální množství plynu ve stanovených časových úsecích, pozbyde do konce skladovacího roku právo využívat rezervovanou skladovací kapacitu, a to v rozsahu, ve kterém požadované minimální množství plynu nesplnil.

Účelem má být efektivní využití skladovacích kapacit v zásobnících plynu k zajištění bezpečnosti dodávek plynu. Nevyužitou kapacitu bude muset provozovatel zásobníku nabídnout prostřednictvím aukce. Pokud se mu to nepovede ani za nulovou cenu, bude mu moci ministerstvo průmyslu nařídit za zákonem daných podmínek, aby skladování umožnil za zápornou cenu, tedy že za to bude platit. Stát mu v tom případě ale bude muset nahradit vzniklou škodu.

Zásobníky plynu v ČR jsou nyní naplněné zhruba z 70 procent, vyplývá z dat organizace Gas Infrastructure Europe (GIE), sdružující evropské provozovatele plynárenských infrastruktur. Plynové zásobníky mají být před letošní zimou naplněné nejméně z 80 procent, rozhodl Síkela mimořádným opatřením.