Senát, Sněmovna i další úřady dnes opět vyvěsily tibetskou vlajku

Praha - Senát a Sněmovna se opět připojily ke kampani, která připomíná násilné potlačení tibetského povstání čínským režimem v roce 1959, a vyvěsily dnes na svých budovách tibetskou vlajku. Pro předsedu horní parlamentní komory Miloše Vystrčila (ODS) je tato vlajka symbolem podpory všech, kteří chtějí žít ve svobodě, a podle předsedy senátního školského výboru Jiřího Růžičky (za TOP 09) je navíc v kontextu rusko-ukrajinské války upozorňování na porušování lidských práv obzvláště aktuální. Na protest proti bezpráví vyvěsily vlajku tibetské exilové vlády i další státní a městské instituce, mimo jiné ministerstvo kultury nebo pražský magistrát.

"Lidská práva nejsou prázdný pojem, k utlačování národů musíme zaujmout jasný postoj," uvedl na twitteru pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Ministr kultury Martin Baxa (ODS) doprovodil vyvěšení tibetské vlajky na svém úřadě konstatováním, že povstání proti čínské okupaci Tibetu vypuklo sice před 64 lety, ale lidská práva jsou neměnná.

Kampaň s názvem Vlajka pro Tibet se každoročně koná 10. března, kdy před 64 lety při národním povstání zemřelo přes 80.000 Tibeťanů, a vyvěšením tibetské vlajky má poukázat na porušování lidských práv v zemi. Za přítomnosti své předsedkyně Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) vlajku dnes k připomenutí obětí tibetského povstání vyvěsila Poslanecká sněmovna. Z rozhodnutí šéfa Senátu Vystrčila potřetí zavlála také na budově Kolovratského paláce.

Předseda senátní Skupiny přátel Tibetu Přemysl Rabas (za hnutí Senátor 21) v této souvislosti připomenul i dění na Ukrajině, která od loňského února čelí ruské invazi. "Už přes rok velmi zblízka vidíme, jak se Rusko snaží samostatnou Ukrajinu okrást o svobodu a území. Tibet je sice o několik tisíc kilometrů dál, ale jako demokraté přirozeně podporujeme ty, kterým je upírána svoboda, ať se to děje kdekoliv na Zemi," tlumočila ČTK Rabasovo vyjádření senátní tisková tajemnice Lada Faldynová.

Jako v předchozích letech se k připomínce dění v Tibetu připojily vyvěšením jeho vlajky také radnice Prahy 7 nebo Prahy 10. "I když je Tibet daleko od našich hranic, neměli bychom zapomínat, co se tam tehdy před lety stalo. Lidská práva a svoboda jsou to nejdůležitější, co máme, proto bychom za ně měli bojovat," sdělil starosta Prahy 10 Martin Valovič (Společně pro Prahu 10/ODS).

Poukázat na osud Tibeťanů, kteří čelí déle než půl století agresi početnějšího a mocnějšího souseda, se rozhodla také Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Česká republika se k akci Vlajka pro Tibet připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. Loni vlajka v den výročí tibetského povstání podle informací na webu pořádajícího sdružení Lungta zavlála ve více než 850 obcích, městech, městských částí nebo krajů.

Tibet obsadila čínská armáda v roce 1950. Peking trvá na tom, že je historicky nedílnou součástí čínského území. Tvrdí, že jeho vláda této oblasti přinesla prosperitu a stabilitu. Čínský komunistický režim odmítá obvinění tibetských exulantů a ochránců lidských práv z represí a porušování lidských práv.

Tibetskou vlajku vyvěsily v hradeckém kraji desítky radnic

V Královéhradeckém kraji se dnes ke kampani Vlajka pro Tibet připojily desítky měst, obcí a dalších institucí. Tibetskou vlajku ráno vyvěsili i představitelé Královéhradeckého kraje a stotisícového Hradce Králové. Loni v krajském městě schválení vyvěšení vlajky v radě města neprošlo a rozhodnout muselo až zastupitelstvo. Letos v únoru rada města hlasovala pro vyvěšení vlajky jednomyslně.

V celém Královéhradeckém kraji se ke kampani Vlajka pro Tibet letos přihlásilo 77 obcí a měst. Nově se letos připojily město Vamberk a obce Bystré a Libňatov. Naopak sedm obcí se proti loňsku nepřipojilo, vyplývá z dat sdružení Lungta, které se snaží českou veřejnost informovat o situaci v Tibetu, o tibetské kultuře i buddhismu. Podporu kampani v kraji dalo také zhruba 15 škol.

Hradec Králové byl v roce 1996 jedním z prvních měst v Česku, které se ke kampani připojilo. Později na konci 90. let a na začátku 21. století radnice vlajku oficiálně nevyvěšovala. V posledních letech vlaje tibetská vlajka před magistrátem pravidelně. Letos zavlála podevatenácté.

"V okupovaném Tibetu jsou desítky let porušována základní lidská práva, potlačována je svoboda slova i svoboda politického či náboženského vyznání, odpíráno je právo na vzdělání. K porušování lidských práv a utlačování lidí nesmíme zůstat slepí," řekla primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub).

V sobotu zavlaje tibetská vlajka také na Sněžce v Krkonoších. Výstup organizují senátor a předseda senátní Skupiny přátel Tibetu Přemysl Rabas (za hnutí Senátor 21), informační centrum Veselý výlet a organizace Češi Tibet podporují. Sraz účastníků je ve 12:00 u infocentra Veselý výlet v Peci pod Sněžkou. Následovat bude výjezd lanovkou do mezistanice Růžová hora a pak pochod na vrchol.

Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině 90. let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Vyvěšením tibetské vlajky se připomíná potlačení protičínského povstání v hlavním městě Tibetu Lhase v roce 1959, po němž odešel do exilu nejvyšší představitel Tibetu, čtrnáctý dalajláma.

Liberecký kraji i čtvrtina jeho měst a obcí dnes vyvěsily vlajku pro Tibet

Liberecký kraj i čtvrtina jeho měst a obcí dnes vyvěsily vlajku pro Tibet. Míst, kde se ke kampani na podporu Tibeťanů v boji za nezávislost připojili, v kraji proti loňskému roku ubylo. Po čtyřech letech vlajku nevyvěsili třeba v Jablonci nad Nisou, návrh nezískal v zastupitelstvu dostatečnou podporu. Po dvouleté pauze ji ale vyvěsili například v České Lípě nebo Jindřichovicích pod Smrkem, zjistila dnes ČTK.

Mezinárodní projekt Vlajka pro Tibet pořádá občanské sdružení Lungta. Akce se koná vždy 10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Na budově krajského úřadu zavlála tibetská vlajka poprvé v roce 2003 za prvního hejtmana Pavla Pavlíka (ODS) a pak v roce 2004, o rok později ji vyvěsil i druhý hejtman Petr Skokan (ODS). Pak už Liberecký kraj vlajku nevyvěšoval, k projektu se znovu připojil až s nástupem Starostů pro Liberecký kraj do vedení kraje.

Poprvé vlajka nad sídlem kraje znovu zavlála v roce 2013 a od té doby ji vyvěšují každoročně. "Osud malé země utlačované o mnoho větším sousedem je v současné době aktuální víc než kdykoliv předtím. Pevně věřím, že se Tibetu podaří osvobodit se z čínského područí a stejně tak jednoho dne dokáže Ukrajina odvrátit barbarský útok Ruska," řekl při dnešním vyvěšení vlajky na terase úřadu liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Koalice se dohodla, že ji bude vyvěšovat po celé volební období.

Od roku 2003 vyvěšují vlajku i v Novém Boru na Českolipsku. "Vyjádření nesouhlasného postoje k potlačování národnostní svobody je dnes zvláště aktuální s ohledem na probíhající válku na Ukrajině. Nelze nevidět paralely mezi krvavě potlačeným povstáním Tibeťanů proti čínské okupaci v roce 1959, současností, kdy si postsovětská mocnost nárokuje svobodu a zemi svého souseda, ale také historickou anexí Československa hitlerovským Německem v roce 1939. Odmítání agrese a bezpráví by mělo být v civilizovaném světě samozřejmostí," řekl starosta Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj).

Akce Vlajka pro Tibet připomíná 80.000 obětí potlačeného povstání v tibetském správním centru Lhase v roce 1959. Česko se ke světové akci na podporu Tibetu připojilo poprvé v roce 1996, kdy vlajku vyvěsily první čtyři radnice. Loni se do projektu zapojilo 853 obcí, měst, městských částí nebo krajů, vlajky vyvěsily i školy nebo obyvatelé ČR. Podle sdružení Lungta se letos k projektu přihlásilo 865 měst a obcí a všechny kraje s výjimkou Jihočeského a Olomouckého. Vlajky vyvěsili i na 119 školách po celé zemi, v Libereckém kraji třeba na gymnáziích v Tanvaldu, Mimoni nebo Semilech.

Část radnic na jižní Moravě vyvěsila tibetskou vlajku na podporu Tibetu

Na většině radnic okresních měst v Jihomoravském kraji s výjimkou Břeclavi vlaje dnes tibetská vlajka jako připomenutí 64 let od protičínského povstání v Tibetu. Vlajka je i na krajském úřadě. Jeho mluvčí Alena Knotková ČTK řekla, že kraj vlajku vyvěšuje od roku 2001, ale vždy záleží na konkrétní politické reprezentaci. Obdobné je to také například ve Vyškově nebo Znojmě.

Ve Vyškově vlajku vyvěšují od 90. let minulého století. "Vždy je to ale o složení rady. Rada města vyvěšením vlajky vyjadřuje svůj postoj proti jakýmkoliv podobným režimům," uvedl mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.

Brno vlajku vyvěšuje od roku 2007. "Novinkou je, že se z rozhodnutí Rady města Brna bude vyvěšovat tibetská vlajka každoročně, a organizátoři se tedy nebudou muset každý rok na město obracet s žádostí," uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Připojila se i radnice Brno-střed. "Obrátil se na nás Spolek Lungta s žádostí o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Rada městské části tuto žádost schválila, tedy souhlasila s vyvěšováním tibetské vlajky na budově radnice v den připomínky výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci, a to po dobu celého volebního období 2022-2026," uvedla mluvčí radnice Kateřina Dobešová.

Vlajka vlaje i v Hodoníně nebo Blansku, kde ji podle mluvčí Pavly Komárkové vyvěšují jako symbol podpory boje za lidská práva. Tibetská vlajka je k vidění i ve Znojmě. "Ochranu lidských práv bereme velmi vážně. Vyvěšení tibetské vlajky chápeme i jako upozornění a symbol, že i v dnešní době stále dochází k porušování lidských práv," uvedla místostarostka Petra Svedíková Vávrová (SPD).

Vlajku nevyvěsila Břeclav. "Na vyvěšení nepanuje shoda. Nevyvěšujeme žádné vlajky. Výjimkou byla loni ukrajinská vlajka jako symbol podpory okupované zemi," uvedla mluvčí města Ivana Solaříková.