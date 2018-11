Praha - Volba nového vedení Senátu bude nejsledovanějším bodem letošní první povolební schůze horní komory. Senátoři budou mít poprvé za dvě desetiletí její existence na výběr tři kandidáty na předsedu. Důvodem je to, že žádná z frakcí nemá v Senátu přesvědčivou většinu. Početně nejsilnější frakce se nedokázaly shodnout na společném kandidátovi.

Osmnáctičlenné kluby občanských demokratů a Starostů do klání o místo v čele horní komory nominovaly Jaroslava Kuberu (ODS), který byl místopředsedou Senátu, a místopředsedu STAN Jana Horníka. Patnáctičlenný klub KDU-ČSL navrhl nynějšího šéfa senátního evropského výboru Václava Hampla.

Senátoři mezi nimi rozhodnou v tajné volbě. Nepředpokládá se s ohledem na patové rozložení sil, že by některý z nominovaných vyhrál už v prvním kole. Do druhého kola by se pak s ohledem na dosud vyjádřenou podporu měli dostat Kubera a Hampl, a novým šéfem horní komory by se tedy měl stát jeden z nich.

Místopředsedů Senátu bude po deseti letech znovu pět, tedy o jednoho více než dosud, a to mimo jiné kvůli snaze zachovat zásadu poměrného zastoupení. Adepty jsou dosavadní předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), nynější místopředsedkyně Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL, Jiří Oberfalzer z ODS a Jiří Růžička z klubu Starostů.

O funkci místopředsedy by se ucházeli také Kubera a Horník v případě, pokud by neusedli do předsednického křesla. Hampl by se v případě nezvolení do čela Senátu stal znovu předsedou výboru pro záležitosti EU.