Praha - Senát si bude ve středu vybírat svého předsedu ze tří kandidátů. Žádný další do dnešního rána nepřibyl, zákonná lhůta pro nominace skončila v 09:00. Také adeptů na místopředsedy horní komory zůstalo šest. ČTK to potvrdila senátní tisková tajemnice Eva Davidová.

Kandidáty do volby šéfa horní komory navrhli nejpočetnější senátní frakce. Jsou jimi dosavadní místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), předseda senátorského klubu Starostů Jan Horník (STAN) a předseda senátního evropského výboru Václav Hampl (za KDU-ČSL). Pokud Kubera a Horník nebyli do čela Senátu zvoleni, ucházeli by se o funkce místopředsedů.

Dalšími adepty na místopředsednické funkce jsou dosavadní šéf Senátu Milan Štěch (ČSSD) a nynější místopředsedkyně Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL spolu s Jiřím Oberfalzerem (ODS) a Jiřím Růžičkou z klubu Starostů.

Senát o povolebním složení svého vedení rozhodne ve středu v dvoukolových tajných volbách. Na obsazení křesel ve vedení Senátu bude do jisté míry záležet, které kluby se podle zásady poměrného zastoupení ujmou předsednictví senátních výborů a komisí.