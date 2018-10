Praha - Změnou způsobu voleb do Senátu a peticí za urychlení stavby dálnic se dnes bude zabývat horní komora Parlamentu. Na programu má také zprávy o činnosti Senátu za uplynulé dva roky.

Nejednoznačný je osud senátorského návrhu zákona, který by nahradil dvoukolový systém voleb do Senátu jednokolovým podle australského vzoru. Lidé by podle návrhu na jednom lístku stanovovali pořadí kandidátů a hlasy pro neúspěšné adepty by se připočítávaly úspěšnějším uchazečům. Senátní výbor pro veřejnou správu jej odmítl, ústavně-právní výbor normu doporučil schválit s úpravami. Není také jisté, že by se normu podařilo prosadit ve Sněmovně.

Petice na urychlení výstavby dálnic z Otrokovic do Břeclavi a z Hulína na hranice se Slovenskem zřejmě Senát podpoří. Podle senátních výborů by ministerstvo dopravy mělo urychlit přípravu dálnice D49 zejména z Lípy na Slovensko a dohodnout se na alternativním řešení trasy dálnice D55 přes chráněnou oblast Natura2000 Bzenecká Doubrava. Podle stanoviska ministerstva životního prostředí z roku 2009 by tu dálnice měla vést tunelem.