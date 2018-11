Praha - Senát se bude případem údajného únosu premiérova syna na Krym zabývat, i když se Andrej Babiš (ANO) z dnešního jednání horní komory omluvil. Výhrady proti tomu měli předsedové senátorských klubů ANO a ČSSD Zdeňka Hamousová a Petr Vícha. Odklad jednání do přítomnosti předsedy vlády ale přímo nenavrhli.

"Nepovažuji za seriózní, abychom zahajovali věcnou debatu s partnerem, který se pracovně nemůže zúčastnit," uvedla Hamousová. Podle ní se Babiš z jednání horní komory omluvil už 7. listopadu. Vícha namítal, že debata bez Babiše by neprospěla zvýšení úrovně Senátu. "Nemyslím, si že cesta ke Sněmovně je tím správným směrem," uvedl Vícha v narážce na způsob jednání dolní komory.

Předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil řekl, že premiér byl ještě dnes ráno dotazován, zda by nemohl do Senátu přijít. "Odpověď je taková, že máme k dispozici omluvu," podotkl s odkazem na informace z kabinetu ministerského předsedy. Senát by měl podle Vystrčila tedy alespoň přijmout stanovisko, že Babiš není ochoten horní komoře vysvětlit situaci, která nastala, a že dění kolem předsedy vlády nenapomáhá důvěryhodnosti ČR.

Kvůli Babišově pracovní vytíženosti dnes musel zrušit plánovanou schůzku s premiérem také vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Politické napětí vyvolala reportáž serveru Seznam Zprávy, v níž Babišův syn Andrej novinářům řekl, že byl proti své vůli odvezen na Krym. Premiér podle svého syna chtěl, aby zmizel z Česka kvůli policejnímu vyšetřování dotací pro farmu Čapí hnízdo, v níž oba čelí trestnímu stíhání. Babiš ve středu uvedl, že jeho syn sice byl v minulosti na Krymu, jeho pobyt byl ale legální, nešlo o únos. Výzvy opozice k rezignaci odmítl.

mhm rot