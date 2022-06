Senát schválil zpřísnění pravidel pro poskytování podpory uprchlíkům z Ukrajiny

Praha - Pravidla poskytování humanitární dávky běžencům z Ukrajiny se zpřísní. Změny, které mají bránit dávkové turistice, Senát dnes schválil téměř jednomyslně. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Novela zákona zvaného lex Ukrajina počítá s tím, že ukrajinští běženci s bezplatným ubytováním, stravou a základními hygienickými prostředky už nebudou pobírat pětitisícovou humanitární dávku. Od druhého měsíce bude podpora navíc svázána s trvalým pobýváním v Česku.

Novela upravuje také například zdravotní pojištění běženců a příspěvek pro domácnosti za jejich bezplatné ubytovávání. Zdravotní pojištění bude stát hradit uprchlíkům vyjma dětí a seniorů nejvýše 150 dnů.

Novela energetického zákona pak má pomoci zajistit naplnění zásobníků plynu. Očekává se, že horní komora obě normy schválí.

Senát nejspíš umožní roční odklad vzniku Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízených krajských stavebních úřadů. Podle loni přijatého stavebního zákona měly tyto státní úřady začít fungovat v polovině příštího roku, přičemž měly nahradit nynější obecní stavební úřady. Vládní koalice chce část obecních stavebních úřadů další novelou zachovat.

Senát o 5000 Kč na dítě a změnách pro uprchlíky z Ukrajiny rozhodne za týden

Vyplacení 5000 korun na dítě, ubytovávání uprchlíků z Ukrajiny a začleňování jejich dětí do českých škol bude Senát schvalovat zřejmě koncem příštího týdne. Uvedl to dnes předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Sněmovna uvedené změny schválila v úterý ve stavu legislativní nouze. Senát by je proto měl podle Vystrčila projednat zrychleně do deseti dnů od doručení. Schůze horní komory by se tak mohla uskutečnit příští pátek.

První z norem má rodinám s loňskými ročními příjmy do milionu korun hrubého zajistit od srpna jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě do 18 let věku. Dávkou chce kabinet zmírnit dopady zdražování v důsledku ruské agrese na Ukrajinu. Rozpočtové náklady budou činit zhruba 7,8 miliardy korun.

Další z norem má umožnit státu i po skončení nouzového stavu vyčleňovat budovy pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Kraje mají s obcemi nadále zajišťovat běžencům nouzová přístřeší a bydlení. Pokračovat bude i současný systém registrace uprchlíků. Uprchlíci budou také moci žádat po půl roce od udělení dočasné ochrany o dávku v částce životního minima. Půjde o 4250 korun měsíčně pro dospělé a o 3050 korun za měsíc pro děti.

Třetí z předloh má usnadnit budování dočasných staveb pro ubytování a vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny. Školy podle čtvrté z předloh budou moci vytvářet v příštím školním roce samostatné třídy pro uprchlíky z Ukrajiny, pokud pro ně nebudou mít místa v běžných třídách. O děti a mládež v ukrajinských třídách se budou moci nadále starat pedagogové, kteří nebudou splňovat podmínku znalosti češtiny. Novela má také ministerstvu umožnit v příštím roce pro uprchlíky opět mimořádně upravit termíny a podmínky pro přijímání do škol a ukončování vzdělávání. Platit by měla do konce srpna 2023.