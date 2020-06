Praha - Uzákonění sdílených pracovních míst pro ženy na mateřské či seniory nebo nová pravidla pro stanovení dovolené přinese novela, kterou schválil Senát. Senát chce odpustit sociální odvody za červen až srpen firmám až do 150 přepočtených zaměstnanců, chce i další změny. Zákon se tak vrací do Sněmovny.

Senát schválil zákonné zakotvení sdílených pracovních míst

Uzákonění sdílených pracovních míst, nová pravidla pro stanovení dovolené i podmínky vysílání pracovníků do zemí EU přinese novela zákoníku práce, kterou dnes schválil Senát. Norma má uzákonit také zavedení placeného volna navíc pro zaměstnance, kteří působí na dětských táborech, a změnu výpočtu renty ze ztráty na výdělku po pracovním úrazu. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Sdílené pracovní místo spočívá v tom, že se o jednu pozici dělí více pracovníků s kratším úvazkem. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od úpravy slibuje zlepšení zaměstnávání matek s malými dětmi či seniorů. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) senátorům řekla, že její úřad plánuje takováto místa dotovat kvůli lepšímu sladění práce a rodinného života. Ocenila to místopředsedkyně Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL. Podle ní změna pomůže ženám na mateřské dovolené, které si "chtějí udržet nějaký kontakt se svým pracovním místem".

Dovolená se podle předlohy nově nebude poskytovat za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu. Spojovala by se tedy s týdenní pracovní dobou a odrazily by se v ní snížené úvazky. Změna výpočtu renty ze ztráty na výdělku po pracovním úrazu má zajistit, aby se lidem, kteří rentu pobírají, vyplatilo znovu pracovat i na hůře placených místech.

Za dvojí hlasování v evropských volbách bude hrozit sankce

Případné vícenásobné hlasování při volbách do Evropského parlamentu se stane přestupkem, za který bude hrozit pokuta až 10.000 korun. Změnu v návaznosti na rozhodnutí Evropské rady přinese novela o volbách do Evropského parlamentu, kterou dnes schválil Senát. Novela, kterou nyní dostane k podpisu prezident, začne platit od příštího roku.

Hlasovat dvakrát v evropských volbách by mohli podle ministerstva vnitra například lidé s dvojím občanstvím, tedy například Češi, kteří jsou zároveň občany jiného členského státu EU. Kvůli tomu jsou automaticky zapsáni v seznamech voličů obou členských států. Ministerstvo vnitra nevyloučilo ani možnost vícečetného hlasování kvůli pochybení volebních komisí.

Nová úprava doplňuje dosavadní zákon o evropských volbách, který umožňuje postihnout situace, pokud by volič požádal o zápis do volební evidence v jiném členském státě a zároveň v Česku. Za to hrozí pokuta až 5000 korun.

Dvojímu hlasování pomáhá zabránit také výměna informací o tom, kteří voliči jsou zapsáni ve voličských seznamech státu EU, jehož nejsou občany. Unijní státy si mají tyto údaje vyměnit nejpozději 26 dní před volbami.