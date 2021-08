Senát schválil zákon o odškodnění za výbuchy ve Vrběticích

Praha - Obce v okolí Vrbětic na Zlínsku, jejich obyvatelé i Zlínský kraj by si mohli za následky výbuchů munice z roku 2014 rozdělit celkové odškodnění ve výši téměř 700 milionů korun. Zákon, který s tím počítá, dnes schválil Senát. Nyní ho dostane k podpisu prezident Miloš Zeman, který ho již dříve podpořil. Podpořila ho i vláda. Pro zákon dnes v Senátu hlasovalo 58 ze 61 přítomných senátorů, proti nehlasoval žádný z nich.

Zákon počítá kvůli omezením po výbuchu dvou muničních skladů s odškodněním, které by bylo rozděleno mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipovou, Vlachovice a Slavičín a jeho obyvatele. Návrh podepsali poslanci napříč stranami v čele s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO).

"Navrhované kompenzace jsou podle mého názoru nejúčinnějším nástrojem, jak stát může v krátké době lidem i dalším subjektům, obcím efektivně pomoci ke zlepšení života zasažených obcí a jejich obyvatel,“ řekl za předkladatele poslanec a někdejší místopředseda Sněmovny Petr Gazdík (STAN).

Při výbuchu prvního ze skladů v říjnu 2014 zemřeli dva lidé, druhý explodoval v prosinci téhož roku. Obě budovy si pronajímala ostravská firma Imex Group. V době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav. České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což na jaře vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem.

Zásah složek integrovaného záchranného systému trval skoro šest let a odškodnění by mělo podle autorů zmírnit snížení kvality života, které vznikalo různými omezeními. "Úprava jednorázového odškodnění dotčených obcí a jejich obyvatel cestou přijetí zákona je jedinou možností, jak v současné době zajistit možnost rychlé nápravy, neboť standardní cesty náhrady škody jsou velmi obtížné," stojí v důvodové zprávě.

Zlínský kraj by podle návrhu dostal 59 milionů korun a pětice obcí celkem asi 309,5 milionu korun. Částky vycházejí podle zdůvodnění z podílů kraje a těchto obcí na celostátních daňových výnosech.

Mezi obyvatele by stát mohl rozdělit podle odhadů kolem 291 milionů korun. Podmínkou by bylo trvalé bydliště v některé z obcí, lidé by o peníze žádali ministerstvo vnitra. Zákon vymezuje tři období mezi 16. říjnem 2014, tedy dnem exploze prvního skladu, a 13. říjnem 2020 jako dnem ukončení zásahu s rozdílnými denními částkami na obyvatele 300 korun, 100 korun a 20 korun. V případě města Slavičín zákon částky krátí s výjimkou lidí z místní části Divnice.

Odškodnění nemá podléhat zdanění. Lidé ale zároveň ztratí nárok na případné další náhrady škody podle jiných právních předpisů.

Senátoři zvažují poslat novelu o zvýšení důchodu prezidentovi bez projednání

Senátoři zvažují, že by se novelou o dodatečném zvýšení důchodů o 300 korun od příštího roku nezabývali a rovnou změnu zákona poslali k posouzení prezidentovi Miloši Zemanovi. Normu by tak neupravovali a v případě schválení prezidentem by prošla legislativním procesem ve znění, které přijala Sněmovna. Na tiskových konferencích v Senátu to uvedli zástupci ODS a lidovců. Místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková potvrdila, že takový postup senátoři zvažují a lidovci by ho podpořili. Senátní plénum bude o důchodové předloze hlasovat na schůzi, která začala dnes dopoledne.

Garanční sociální výbor v předchozích jednáních doporučil v novele upravit předčasné penze pracovníků integrovaného záchranného systému. Novela obsahuje také příspěvek 500 korun k penzi za každé vychované dítě od roku 2023. Senátoři mají připravené i další pozměňovací návrhy.

Možnost předčasného odchodu do důchodu až o pět let bez sankce prosadili pro pracovníky integrovaného záchranného systému poslanci vládního hnutí ANO. Senátní zpravodaj Miroslav Adámek (za ANO) v úterý uvedl, že ustanovení je sepsáno tak, že by se nedalo využít a žádosti záchranářů by byly zamítány. Ve výboru prosadil pozměňovací návrh, který stav napravuje a zužuje také okruh lidí, kteří by do předčasného důchodu bez postihu mohli odejít. Podle Adámka by šlo o zaměstnance ve výjezdových skupinách a v operačních střediscích a o horské záchranáře.

Senátní ústavně-právní výbor doporučil už minulý týden plénu schválit důchodovou novelu beze změn. Podle Adámka na plénu budou patrně předneseny pozměňovací návrhy na úplné vypuštění úpravy předčasných důchodů záchranářů a na zrušení části novely o třísetkorunovém zvýšení penzí nad zákonnou valorizaci. Jitka Chalánková z klubu ODS a TOP 09 uvedla, že se diskutuje o úpravě, která by navýšení navrhované vládou nahradila růstem penzí důchodců starších 80 let o 500 korun. Předloha by mohla podle Adámka čelit také návrhu na zamítnutí.

Senátor ODS Rostislav Koštial (ODS) označil v úterý novelu za "guláš" a za předvolební balíček. Rovněž Jelínková po zasedání výboru mínila, že "celkově je zákon především předvolební". Podle pirátské senátorky Adély Šípové je návrh populistický a narychlo šitý před volbami.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se podle zákona zvyšují vždy od ledna, a to o růst cen a polovinu růstu reálné mzdy. Valorizace tak už odráží zdražování za určité období i část navyšování výdělků.