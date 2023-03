Senát schválil sporné snížení růstu penzí, návrh ještě posoudí prezident

Praha - Senát dnes podle očekávání schválil sporné snížení červnové valorizace důchodů, které navrhla vláda kvůli nutnosti nezvyšovat neúměrně výdaje státu. Průměrný důchod se tak má od června zvýšit o zhruba 760 korun měsíčně, zatímco bez novely by se v návaznosti na míru inflace zvýšil o 1770 korun. Návrh ještě posoudí nastupující prezident Petr Pavel, který slíbil stanovisko zveřejnit v pátek.

Pro schválení vládní důchodové novely hlasovalo 48 členů frakcí vládní koalice ze 72 přítomných senátorů. Proti bylo 12 členů horní parlamentní komory hlavně z řad opozičních ANO, SEN 21, ČSSD a vládních Pirátů, k nimž se připojili dva senátoři SLK, lidovec Jiří Čunek a Jana Zwyrtek Hamplová (za Nezávislé). Zbývajících 12 senátorů včetně Hany Kordové Marvanové (za ODS) a Daniely Kovářové (nezávislá), které v ústavně-právním výboru v úterý podpořily zamítnutí novely, se hlasování zdrželo. Projednávání novely trvalo pět a čtvrt hodiny.

Snížení valorizace má letos stát 15 miliard korun, bez něj by výdaje státu na penze podle vlády vzrostly letos o 34,4 miliardy korun. V následujících sedmi letech do roku 2030 by se zvýšily postupně na celkem zhruba 291,3 miliardy korun, řekl senátorům ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podle ministra je k tomu třeba připočítat náklady na obsluhu státního dluhu ve výši 50,5 miliardy korun, celkem by se tedy náklady navýšily na 342 miliard korun, které by si vláda musela půjčit.

Stanjura označil za nevyužitelné rady opozice současně nezvyšovat výdaje rozpočtu ani jeho příjmy zvyšováním daní a přitom snižovat rozpočtový deficit. Za trefná označil slova předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla, který tento mix označil za "rozpočtovou lobotomii".

Průměrná starobní penze činila v lednu podle ministerstva práce a sociálních věcí 19.438 korun. Po omezeném zvýšení přesáhne průměrná penze podle ministerstva 20.000 korun a dostaně se na 46 procent průměrné mzdy. Bez snížení růstu by se průměrný důchod zvýšil na 48 procent průměrné mzdy, zatímco v minulosti se pohyboval na úrovni kolem 40 procent průměrné mzdy.