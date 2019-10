Senát schválil snazší vznik malých vodních děl k zachycování vody

Praha - Malá vodní díla a terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině by mohly do budoucna vznikat pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu a nebudou vyžadovat obvyklé stavební řízení. Počítá s tím novela stavebního zákona a dalších zákonů z pera poslanců ČSSD, ANO, KSČM a SPD, kterou dnes schválil Senát na závěr své říjnové schůze. Normu nyní dostane k podpisu prezident.

Norma se bude vedle terénních úprav týkat i vodních děl o rozloze do dvou hektarů a výšky hráze do 2,5 metru. Předkladatelé chtějí usnadnit vznik opatření, která by v krajině pomáhala zachycovat vodu. Návrh vychází ze záměru, který loni v létě předložil ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Původně navrhovanou výšku hrází Sněmovna během projednávání předlohy o jeden metr zvýšila a také přesunula povolovací proces ze stavebního do vodního zákona.

K požadovaným dokumentům pro ohlášení se bude přikládat mimo jiné závazné stanovisko orgánu územního plánování. Územní rozhodnutí ani souhlas se vydávat nemá. K ohlášení vodního díla i terénních úprav nemá být nutné závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí, pokud nepůjde o zvláště chráněná území, například národní parky, chráněné krajinné oblasti nebo rezervace.

Někteří poslanci kritizovali, že návrh vyřazuje z rozhodování orgány ochrany životního prostředí. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) však již tehdy řekl, že vodoprávní úřady, které budou záměry posuzovat, spadají pod odbory ochrany životního prostředí, takže ty se jimi stejně budou zabývat.