Senát schválil pozastavení EET

Podnikatelé nebudou muset po dobu nouzového stavu a následujících tří měsíců dodržovat elektronickou evidenci tržeb. Ani úřady nebudou kontrolovat její dodržování. Vládní návrh dnes schválil Senát. Tento krok souvisí s vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru. Sněmovna ho ve stavu legislativní nouze schválila v úterý.

Schválený zákon znamená, že daňoví poplatníci, jichž se to týká, tedy hlavně podnikatelé, nebudou muset po dobu nouzového stavu a dalších tří měsíců evidovat své tržby, jak jim ukládá zákon. Úředníci navíc nebudou tuto povinnost kontrolovat. Tento krok souvisí s vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru. Hlasovalo pro něj všech přítomných 47 senátorů.

Vláda uvádí, že s ohledem na opatření související s bojem proti koronaviru nelze zcela zajistit, že všichni poplatníci spadající pod EET budou mít dostatečnou technickou nebo administrativní podporu. Stát se snaží, aby lidé, jichž se EET týká, nemuseli chodit na úřady v době nebezpečí koronaviru.

Senát by měl zákony, které souvisí s epidemií nového typu koronaviru, schválit beze změn. Horní komoře to dnes jednomyslně doporučil její ústavně-právní výbor. Na dotaz ČTK to uvedli místopředseda výboru Michael Canov (SLK) a předseda výboru Miroslav Antl (ČSSD), podle kterého je nutné v nynější situaci jednat rychle.

Tři z pětice předloh, a to změny v ošetřovném a úlevy živnostníkům v hrazení sociálního a také zdravotního pojištění, podpořil rovněž garanční zdravotnický a sociální výbor. ČTK to řekl jeho člen Jiří Vosecký (SLK).

Senát bude normy projednávat od 14:00. Pokud by některou z nich přece jen odmítl, nebo upravil, Sněmovna by se jeho postojem zabývala zřejmě v pátek, řekl ČTK předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO).

Oba výbory doporučily, aby stát zaplatil ošetřovné rodičům dětí do 13 let věku, kteří s potomky zůstali doma po uzavření škol kvůli koronavirové krizi. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu po celou dobu, co budou školy nepřístupné, a to i zpětně.

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné zřejmě nebudou muset podle dalších dvou z podpořených zákonů hradit půl roku odvody na sociální a zdravotní pojištění. Minimální zálohy od března do srpna jim budou zcela odpuštěny. Vosecký ohledně úlev v sociálním pojištění řekl, že toto období se bude drobným podnikatelům započítávat do důchodů. Ministerstvo práce a sociálních věcí připraví vyhlášku, aby Senát nemusel přijímat pozměňovací návrh, dodal senátor.

Čtvrtá z norem doporučená ústavně-právním výborem má stanovit, že přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol. Maturity se mají konat o týden později, pokud se školy otevřou do 1. června. Členy výboru podle Antla zajímala z právního hlediska nemožnost podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na střední školu. Vyjasnilo se ale, že v takových případech bude existovat zvláštní možnost nápravy verdiktu. Ředitelé středních škol budou moci rozhodnout zrychleně o přijetí původně odmítnutého žáka ve školách, které nebudou naplněny. Zákonné zakotvení tohoto postupu podle Antla není nutné.

Senát by měl dnes beze změny schválit vládní návrh na pozastavení elektronické evidence tržeb po dobu nouzového stavu a dalších tří měsíců. Dnes to doporučil jeho hospodářský výbor. Stojí to v usnesení výboru na senátním webu. Senát má o návrhu hlasovat na schůzi, která začne odpoledne. Sněmovna schválila návrh ve stavu legislativní nouze v úterý.

Zástupci většiny senátorských klubů před zahájením jednání uvedli, že vnímají mimořádnost situace. Přestože by návrhy rádi upravili pozměňovacími návrhy, neučiní tak, protože nechtějí prodlužovat schvalování norem. "Chápeme, že je mimořádná situace. I kdybychom měli k zákonům nějaké připomínky, poznámky, pokusy o změnu, víme, že nyní je potřeba zákony schválit. Rychle je mít a rychle podle nich pracovat," uvedl předseda klubu STAN Petr Holeček.

"Přestože bychom se chtěli pustit do pozměňovacích návrhů, jsme si vědomi, že situace je mimořádná. Bylo by fajn první balíček podpořit," uvedl Petr Červíček (ODS). Stejně jako další představitelé opozice v horní komoře předpokládá rychlou práci jednotlivých ministerstev na dalších opatřeních.

Vystrčil řekl, že Senát je v aktuální situaci připraven pracovat kdykoliv to bude třeba. "Pokud se ukáže, že je třeba zasednout, tak zasedneme. Je to malý příspěvek k úsilí, které předvádějí především lidé v první linii, která se snaží zastavit koronavirus a zajistit, aby se nákaza šířila co nejpomaleji," uvedl.

Po domluvě se šéfy školského, sociálního a hospodářského výboru Vystrčil řekl, že senátoři nabízejí kabinetu neformální konzultace o připravovaných předpisech. "Bude dobré, pokud najdeme společnou řeč ještě předtím, než budou předloženy do Sněmovny," uvedl. Umožnilo by to podle něj předchozí zapracování připomínek a rovněž zohlednění podnětů z regionů, které senátoři dostávají.

Také Jelínková uvedla, že členové horní komory jsou připraveni vyjednávat s kabinetem o dalších opatřeních. "Doufám, že ze strany vlády je to první pomoc a další opatření budou větší. Jsme připraveni na nich spolupracovat," řekla.

Senátoři pak v úvodu schůze poděkovali těm, kteří se v první linii nejvíc angažují v boji proti koronaviru dlouhotrvajícím potleskem vestoje. "V neposlední řadě děkujeme i těm v poslední řadě," tlumočil Vystrčil vyjádření předsedy senátního ústavně-právního výboru Miroslava Antla (ČSSD).

Senát bude dnes projednávat pětici zákonů o rozšíření ošetřovného, pozastavení elektronické evidence tržeb a posunutí termínu maturit a přijímacích zkoušek na střední školy. Rozhodnout mají také o půlročním odpuštění minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění, které platí osoby samostatně výdělečně činné. Sněmovna předpisy v úterý schválila ve stavu legislativní nouze. Kvůli karanténě se jednání nezúčastní dva senátoři, minulý týden se ze stejného důvodu mimořádné schůze nezúčastnili čtyři.