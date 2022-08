Senát schválil povinnost úřadů zveřejňovat údaje o platech úředníků

Praha - O údaje podle zákona o svobodném přístupu k informacím budou moci lidé žádat nově vymezené veřejné podniky včetně energetické společnosti ČEZ. Úřady budou muset poskytovat informace o platech a odměnách vysokých státních úředníků. Změny přinese novela, kterou dnes schválil Senát. Normu nyní dostane k podpisu prezident.

Zákon měl být součástí českého právního řádu už od loňského července, neboť zavádí také změny související se směrnicí EU o otevřených datech. Sněmovna v předvolebním složení ale normu nestihla projednat. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že by Česku hrozil finanční postih, pokud by novela nebyla schválena v nejbližší době.

Senátorka a advokátka Adéla Šípová (Piráti) přesto neúspěšně navrhovala, aby se novela vztahovala i na profesní organizace typu advokátní nebo lékařské komory. Předseda senátního ústavně-právního výboru Tomáš Goláň (ODS) uvedl, že komory nejsou orgány veřejné moci a už nyní lze po nich podle zákona žádat informace vztahující se k jejich výkonu veřejné správy.

Vláda k rozšíření informační povinnosti přistoupila pouze tam, kde to výslovně vyžaduje evropská směrnice. Cílem směrnice je reagovat na technologický pokrok rozšířením možnosti získávat informace od veřejného sektoru. K tomu má vést jak rozšíření okruhu poskytovaných informací, tak okruhu těch, kteří je musí poskytovat, i vícero způsoby jejich poskytování.

Veřejné podniky předloha vymezuje tak, že jde o společnosti, které vykonávají relevantní činnost podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo v nichž státní orgány nebo veřejné instituce mají dominantní vliv. Podle přijaté úpravy poslance Pirátů Jakuba Michálka se to bude týkat například společnosti ČEZ, ale také podniků činných třeba v dopravě. Předloha by ale zároveň měla zajistit lepší ochranu obchodních společností, které se pohybují v konkurenčním prostředí.

Lépe chráněné by měly být podle novely rovněž údaje například o kritické infrastruktuře či ze soudních a rozhodčích řízení. Úřady by pak měla předloha ochránit před takzvanými šikanózními žádostmi o informace, na druhou stranu by měla zlepšit vymahatelnost práva na údaje.