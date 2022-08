Senát schválil omezení filmové pobídky na 150 milionů korun za rok

Praha - Žadatelé o filmovou pobídku zřejmě budou moci obdržet nejvýše 150 milionů korun na projekt za rok. Omezení dnes schválil Senát v rámci novely, která má v souladu s unijními předpisy regulovat platformy pro sdílení videonahrávek typu YouTube. Předloha má zejména lépe ochránit děti před nevhodným obsahem a veřejnost před projevy násilí a nenávisti. Novelu nyní dostane k posouzení prezident.

Na platformy pro sdílení videonahrávek se téměř žádná právní regulace dosud nevztahuje. Předloha služby těchto platforem vymezuje, určuje, kdo je jejich poskytovatelem, a stanovuje, co je videonahrávka vytvořená uživatelem. Poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek bude muset oznámit její provozování vysílací radě a má nést redakční odpovědnost za obsah pořadů a videonahrávek, které sám nabízí veřejnosti. Změny mají napomoci k ochraně před násilnými projevy, nenávistnými projevy, před podněcováním ke spáchání teroristického činu nebo k ochraně nezletilých osob.

Zákon by se podle ministerstva kultury bezprostředně vztahoval na přenášení obsahu s audiovizuálními prvky prostřednictvím platformy Ulož.to, která poskytuje cloudovou službu pro sdílení souborů po internetu. Regulátorem bude Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Detaily budou moci být opraveny a zjednodušeny v dalších zákonech, které ministerstvo chystá. Podle Davida Smoljaka (STAN) "není účelné a smysluplné" opravovat projednávaný zákon.

Evropská komise už zažalovala Česko a další čtyři členské státy za to, že nová unijní pravidla pro obsah audiovizuálního vysílání dosud nevynucují. Požádala Soudní dvůr EU o vyměření pokuty 714.000 korun za každý den prodlení. V Česku se začlenění směrnice do právního řádu zpozdilo, v minulém volebním období dolní komora normu ani nezačala projednávat, i když lhůta pro transpozici uplynula 19. září 2020.

Zákon má zavést pravidla, která by příjemce sdílených videonahrávek chránila před nenávistnými a násilnými projevy a před podněcováním k terorismu, děti pak před obsahem, který by mohl narušit jejich vývoj. Má také posílit ochranu spotřebitelů před nepřípustným obsahem obchodních sdělení. Platformy budou umožňovat uživatelům označování či nahlašování obsahu, který by mohl být závadný. Návrh navíc zakazuje vysílání reklamních a teleshoppingových šotů v pořadech pro děti.

Omezení výše filmových pobídek prosadil ve Sněmovně ministr kultury Martin Baxa (ODS), podle něhož nynější systém není vzhledem k vysoké poptávce funkční. Omezení by podle ministra mělo také zlepšit přístup k pobídkám pro české producenty. V Česku činí základní filmová pobídka pětinu z uznatelných nákladů. Pro letošek je na ně zatím vyčleněno 800 milionů korun, požadavky producentů jsou ale vyšší. Vláda proto předminulý týden schválila návrh novely o státním rozpočtu, která má Státnímu fondu kinematografie letos zajistit dalších téměř 600 milionů korun na filmové pobídky.