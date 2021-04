Senát schválil nová pravidla voleb do Sněmovny beze změn

Praha - Senát schválil beze změn volební novelu, která mimo jiné zavádí potřebný nový způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty. Nepřijal dnes možnost korespondenční volby pro české občany v zahraničí s ohledem na to, že to Sněmovna v současném složení odmítá. Hlasování poštou chce nabídnout až dolní komoře, která vzejde z říjnových voleb.

Novelu, kterou nyní dostane k podpisu prezident, podpořilo po sedmihodinové debatě 54 ze 75 přítomných senátorů. Předseda sněmovního ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS) normu označil za krvavý kompromis. Nabýt účinnosti má počátkem července tak, aby podle ní mohly být realizovány říjnové sněmovní volby v plném rozsahu.

Volební novela je reakcí na verdikt Ústavního soudu z počátku února, který především zrušil dosavadní způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty jako nespravedlivý pro méně úspěšné strany. Nový způsob přepočtu sice opět zvýhodňuje úspěšnější strany, ale mírněji než dosud. Mandáty se mají přidělovat automaticky bez možnosti povolebního zásahu stran.

Soud také zrušil vstupní limit do Sněmovny pro koalice. Dvoučlenná uskupení by podle předlohy musela získat nově alespoň sedm procent hlasů místo původních deseti, vícečetná 11 procent. Podle předchozí úpravy musely tříčlenné koalice dosáhnout na alespoň 15 procent hlasů. V případě samostatně kandidujících stran novela zachovává pětiprocentní hranici.

Senátoři vedli spor zejména o korespondenční volbu pro Čechy v cizině, kterou chtěli prosadit členové horní komory kolem Marka Hilšera z klubu Starostů. Argumentovali mimo jiné tím, že korespondenční volba je ve vládním programovém prohlášení a že ji má zavedenu 23 států Evropské unie. Oponenti nynějšího prosazení hlasování poštou namítali, že tato možnost nemá v nynější Sněmovně šanci na schválení a její prosazování by proces schvalování novely pouze prodloužilo.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) poukázal na dohodu se Sněmovnou, podle níž má novela v zákoně pouze nahradit pasáže zrušené Ústavním soudem. Předsedkyně lidovecké frakce Šárka Jelínková přirovnala prosazovatele hlasování poštou do aktuální novely k dítěti, které se dupáním domáhá hračky za výlohou zavřeného hračkářství. Podle senátorky lidé očekávají spíše to, že bude přispívat ke stabilitě a nebude prohlubovat příkopy mezi parlamentními komorami. Horní komora přijala závazek své krajanské komise, že do září připraví samostatnou úpravu korespondenční volby, podle níž by Češi v zahraničí mohli hlasovat také o budoucím prezidentovi.