Senát rozhodne o zvýšení daně z nafty a o změnách v zákoníku práce

Praha - Především o zvýšení spotřební daně z nafty a o změnách zákoníku práce budou rozhodovat senátoři na své čtvrteční schůzi. Podle návrhu programu by měli také projednat balíček evropských předpisů pro zlepšení kybernetické bezpečnosti nebo konvergenční program ČR. Měli by také projednat výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů.

Vláda navrhla zvýšit sazbu spotřební daně z nafty o 1,50 Kč na litr, a to co nejdříve. Daň se tak vrátí na úroveň před loňským červnem. Podle analytiků může litr nafty zdražit o 1,80 koruny. Původně měla nynější snížená sazba platit do konce roku. Vláda ale chce kvůli nižším cenám nafty a kvůli vyšším příjmům rozpočtu zvýšit sazbu daně už nyní. Se snížením daně přišla vláda loni kvůli tehdejším vysokým cenám a jejich pokles na nynější úroveň byl jedním z motivů, proč vláda chce daň zvýšit o několik měsíců dříve. Senátní hospodářský výbor doporučil toto navýšení daně schválit.

Zvýšení daně má platit od prvního dne prvního měsíce po zveřejnění zákona ve Sbírce zákonů. Po schválení Senátem dostane novelu zákona o spotřebních daních k podpisu ještě prezident a poté bude muset vyjít ve sbírce. Pokud by zákon vyšel v srpnu, zvýšila by se daň od září. Vláda odhaduje, že za každý měsíc zvýšené daně získá stát asi o 800 milionů korun víc.

V novele zákoníku práce by měli senátoři rozhodnout například o tom, zda umožní do konce roku 2028 dobrovolnou práci přesčas ve zdravotnictví. Proti tomu je Česká lékařská komora (ČLK), podle níž by měla horní parlamentní komora zabránit zvýšení limitů přesčasové práce ve zdravotnictví. Novela má také přinést přesnější vymezení práce na dohodu, která tak bude předvídatelnější. Zaměstnavatelé budou moci dávat paušální náhradu nákladů lidem, kteří pracují z domova. Na kratší úvazky nebo na práci na dálku získají nárok rodiče s dětmi do devíti let věku. Norma také zavede pravidla pro elektronickou komunikaci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Senátní výbory pro zdravotnictví a pro sociální politiku doporučily novelu schválit.

Na programu je také balíček kybernetické bezpečnosti EU. Evropská komise ho představila letos v dubnu a má pomoci účinněji předcházet velkým kybernetickým útokům například díky celoevropské síti operačních center. Členské státy by do něj měly vložit víc než miliardu eur, tedy asi 26 miliard korun. Dvě třetiny z toho by měla poskytnout EU.

Síť propojených středisek má monitorovat hrozby případných útoků, předcházet jim, případně na ně účinně co nejrychleji reagovat. Experti v operačních centrech budou využívat technologie, jako je umělá inteligence a pokročilá analýza dat. Česká vláda má ale obavy například ze sdílení citlivých informací, které by mohly zasáhnout do národní bezpečnosti.