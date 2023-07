Senát rozhodne o zvýšení daně z nafty a o pravidlech přesčasů

Praha - Především o zvýšení spotřební daně z nafty a o změnách zákoníku práce dnes budou rozhodovat senátoři. Měli by také projednat balíček evropských předpisů pro zlepšení kybernetické bezpečnosti nebo konvergenční program ČR. Zabývat by se měli i výroční zprávou Ústavu pro studium totalitních režimů.

Vláda navrhla zvýšit sazbu spotřební daně z nafty o 1,50 Kč na litr, a to co nejdříve. Daň se tak vrátí na úroveň před loňským červnem. Podle analytiků může litr nafty zdražit o 1,80 koruny. Původně měla nynější snížená sazba platit do konce roku. Vláda ale chce kvůli nižším cenám nafty a kvůli snaze o vyšší příjmy rozpočtu zvýšit sazbu daně už nyní. Hospodářský výbor Senátu doporučil navýšení daně schválit.

V novele zákoníku práce budou senátoři rozhodovat například o tom, zda umožní do konce roku 2028 dobrovolnou práci přesčas ve zdravotnictví. Proti tomu je Česká lékařská komora (ČLK), podle níž by měla horní parlamentní komora zabránit zvýšení limitů přesčasové práce ve zdravotnictví. Novela má také přinést přesnější vymezení práce na dohodu, která tak bude předvídatelnější. Zaměstnavatelé budou moci dávat paušální náhradu nákladů lidem, kteří pracují z domova. Na kratší úvazky nebo na práci na dálku získají nárok rodiče s dětmi do devíti let věku.

Zda novelu Senát schválí, není jisté. Dva výbory ji sice doporučily schválit, ale další dva ji chtějí vrátit Sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Na programu je také balíček kybernetické bezpečnosti EU. Evropská komise ho představila letos v dubnu a má pomoci účinněji předcházet velkým kybernetickým útokům například díky celoevropské síti operačních center.