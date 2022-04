Senát rozhodne o uzákonění Dnů národního vzdoru a odchodu okupačních vojsk

Praha - O uzákonění Dne národního vzdoru a Dne odchodu okupačních vojsk má dnes rozhodnout schůze Senátu. Schvalovat má i alternativní zvýhodněné spoření na důchod nebo nakládání s lodním odpadem. Posoudit by měla i senátorský návrh, podle něhož by se čeští dobrovolníci mohli zapojit do bojů na Ukrajině na základě vládní výjimky.

Horní komora má projednat také novelu, kterou by ozbrojené síly členských států EU získaly nárok na vratku daně z přidané hodnoty (DPH), pokud se podílejí na společné bezpečnostní a obranné politice EU. Horní komora má schvalovat rovněž vypovězení dohod o zřízení Mezinárodní investiční banky a Mezinárodní banky hospodářské spolupráce. Obě postsovětské instituce jsou označovány za relikt někdejší Rady vzájemné hospodářské pomoci, která měla být protipólem Evropskému hospodářskému společenství (nynější EU) a umožňovala centrální ovládání ekonomiky socialistických států.

Uzákonění Dne národního vzdoru a Dne odchodu okupačních vojsk jako nových významných dnů schválila Sněmovna počátkem března na návrh Senátu. První z nich má připadnout na 27. května v souvislosti s připomínkou atentátu na nacistického pohlavára Reinharda Heydricha v roce 1942. Druhý by měl být 25. června, tedy na výročí podpisu protokolu o odsunu sovětských vojsk z území bývalého Československa v roce 1991.