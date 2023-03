Senát rozhodne o sporném snížení valorizace penzí, které výbory nepodpořily

Praha - Vládní návrh na sporné snížení červnové valorizace důchodů bude hlavním bodem dnešní schůze Senátu. Senátní výbory návrh, jehož cílem je snížit výdaje státu v řádu desítek až stovek miliard korun, nepodpořily hlavně kvůli jeho zrychlenému schválení Sněmovnou.

Ústavně-právní výbor doporučil zamítnutí novely nejtěsnější většinou. V sociálním výboru byl pro schválení předlohy stejný počet členů jako pro její zamítnutí. Žádný senátor úpravy nenavrhoval. O osudu novely tak rozhodne aktuální většina v horní komoře. Kdyby Senát předlohu neschválil, její včasné přijetí do 22. března by to vážně ohrozilo.

Novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod by se zvýšil od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun kvůli inflaci. Na sníženou červnovou valorizaci by tak stát dal o 15 miliard korun navíc. Pokud by novela nebyla schválena, výdaje státního rozpočtu na penze by podle vlády vzrostly letos o 34,4 miliardy korun a v následujících letech by se zvýšily postupně celkem na 300 miliard korun.

Senát naopak pravděpodobně schválí bez úprav změny v pravidlech podpory ukrajinských uprchlíků před ruskou agresí, jak mu to výbory doporučily. Vládou navržená novela, která je nazývaná lex Ukrajina, má mimo jiné od července zpřísnit podmínky pro nárok na humanitární dávku. Nová pravidla získá vyplácení takzvaného solidárního příspěvku na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou v domácnostech a bezplatné nouzové ubytování. Změny mají podle vlády zvýšit podíl Ukrajinců na hrazení životních nákladů a přispět k jejich začlenění do společnosti. Už od dubna novela převede asistenční centra pomoci Ukrajině z krajů na ministerstvo vnitra a uzákoní evidenci všech pracovních dohod ukrajinských běženců.