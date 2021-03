Senát rozhodne o potravinových kvótách a uzákonění platů učitelů

Praha - Prodejními kvótami na české potraviny se dnes bude zabývat Senát. Schvalovat má také novelu, která uzákoní výši učitelských platů k průměrné mzdě a umožní, aby na středních školách učili i odborníci bez pedagogického vzdělání. Senátoři mají také projednat nákup protiepidemických prostředků Správou státních hmotných rezerv.

Prodejní kvóty na české potraviny, které jsou součástí novely zákona o potravinách, Senát pravděpodobně zruší. K důvodům patří to, že jsou v rozporu s právem EU a že čeští zemědělci by navíc nebyli schopni některé z nich naplnit.

Senátoři zřejmě navzdory tlaku části učitelských organizací a odborů neodmítnou návrh, podle něhož by na středních školách a druhém stupni základních škol mohli po tři roky učit i odborníci bez pedagogického vzdělání. Ministerstvo školství tak chce řešit nedostatek učitelů odborných předmětů. Novela má také uzákonit poměr učitelských platů k průměrné mzdě. Senátní školský výbor chce tento nárůst pro příští rok upravit.

Horní komora zřejmě neschválí bez úprav ani návrh, podle něhož by Správa státních hmotných rezerv směla nakupovat prostředky kvůli epidemii koronaviru bez zadávacího řízení. Podle senátních výborů by takovýto nákup musel podléhat schválení vládou a dodavatel by musel mít transparentní vlastnickou strukturu.