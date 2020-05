Senát rozhodne o pomoci dalším společnostem postiženým epidemií

Ilustrační foto - Vývěska před sídlem Senátu ve Valdštejnském paláci v Praze informovala 18. března 2020 o omezení vstupu do objektu v souvislosti s preventivními opatřeními kvůli koronaviru.

Ilustrační foto - Vývěska před sídlem Senátu ve Valdštejnském paláci v Praze informovala 18. března 2020 o omezení vstupu do objektu v souvislosti s preventivními opatřeními kvůli koronaviru. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Senát ve středu rozhodne o pomoci dalším společnostem postiženým epidemií koronaviru. Má schvalovat odklad zavedení elektronické evidence tržeb (EET) pro zbývající odvětví až do konce letošního roku, podporu společnostem z kultury a sportu nebo jednorázový příspěvek 500 korun denně pro malé společností s ručením omezeným. Postoj Senátu napoví doporučení jeho výborů, kteří se normami budou ode dneška zabývat.

Senátoři se podle tiskové tajemnice horní komory Sue Nguyen chtějí zabývat rovněž stavem zpracovávání a zveřejňování dat pro přípravu protiepidemických opatření.

Odklad spuštění poslední fáze EET, která měla původně nastat 1. května, podpořila Sněmovna jednomyslně. Poslanci opoziční ODS neprosadili zrušení EET jako zbytečnou zátěž podnikatelů. Není vyloučeno to, že se o to pokusí v Senátu, kde má opozice na rozdíl od Sněmovny většinu.

Nárok na jednorázový příspěvek 500 korun denně mají podle další úpravy získat společnosti s ručením omezeným s nejvýše dvěma společníky. Jde tak o obdobnou podporu, kterou nedávno získali živnostníci. V ČR je aktuálně zhruba 300.000 společností s ručením omezením. Ministerstvo financí odhaduje, že o kompenzační bonus v plné výši požádá zhruba 200.000 z nich. Výdaje rozpočtu by tak měly činit zhruba devět až 15 miliard korun.

Další návrh má umožnit lidem, jimž zaměstnavatel v platební neschopnosti dluží mzdu, aby o vyplacení výdělku požádali úřady práce. Pracovníci nyní nemohou o vyplacení dlužné mzdy žádat vzhledem k jinému zákonu, podle něhož se nepřihlíží k insolvenčním návrhům na firmy, které byly podány do konce srpna.

Horní komora má rozhodnout o tom, zda pořadatelé zrušených kulturních akcí budou moci odložit do konce října příštího roku vrácení peněz za uhrazené vstupné. Lidé budou moci organizátory požádat o poukaz na náhradní nebo odloženou akci. Podobný princip už platí pro cestovní kanceláře. Senátoři mají schvalovat také novelu, podle níž Národní sportovní agentura zřejmě bude už letos poskytovat sportovním organizacím mimořádné příspěvky, které by měly klubům pomoci překonat dopady epidemie nového koronaviru. Z rozpočtu na to má dostat jednu miliardu korun.