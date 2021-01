Senát rozhodne o pokutách pro firmy za porušení vládních opatření

Praha - Senát bude schvalovat novelu krizového zákona, která má zavést až třímilionové sankce pro firmy za porušení protikoronavirových opatření vlády. Horní komora odmítla v prosinci tuto předlohu projednávat ve zrychleném řízení. K důvodům patřil nesouhlas senátorů s vládním záměrem pokutovat živnostníky, kteří se potýkají s dopady vládních protiepidemických opatření.

Novelu zřejmě čeká v horní komoře zamítnutí, které Senátu doporučil jeho ústavně-právní výbor. Milionové pokuty by podle členů výboru nebyly pro živnostníky odstrašující, ale likvidační. Kritici poukazovali i na to, že vládní opatření proti koronaviru se přijímala a měnila prakticky každý týden.

Výše pokuty podle zástupců ministerstva vnitra vychází ze zákona o zdraví lidu. Je nutná vzhledem k tomu, že za porušení opatření lze nyní sankcionovat jednotlivé občany, nikoli ale firmy. Policie podle ministerstva postupuje vůči porušovatelům opatření zdrženlivě. Z 9000 listopadových případů přikročila k pokutám jen u desetiny prohřešků.

Horní komora by měla rozhodnout také o návrhu své komise pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků. Senát by měl podle něj vyzvat ministerstva, aby po společnostech v holdingu Agrofert požadovala neoprávněně vyplacené dotace. Nemusel by je tak Evropské unii vracet stát z peněz daňových poplatníků. Evropská komise podle listopadových informací potvrdila ve svém auditu, že premiér Andrej Babiš (ANO) je ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícímu vlivu na Agrofert, i když to popírá.