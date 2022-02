Senát rozhodne o mimořádném volnu a distanční výuce na školách

Praha - Zákon, který umožní vyhlásit až na deset dní mimořádné ředitelské volno ve školách nebo zavést distanční výuku, bude hlavním bodem dnešní schůze Senátu. Očekává se, že horní komora tuto úpravu hladce schválí. Doporučily jí to oba výbory, které se vládní předlohou zabývaly.

Novou pravomoc budou moci ředitelé škol využít v případě, že to bude třeba kvůli absenci velkého počtu pedagogů v důsledku koronavirové karantény nebo izolace. Předloha předpokládá, že při výuce na dálku i při mimořádném ředitelském volnu by měli rodiče žáků do deseti let věku nárok na ošetřovné, a to ve výši 80 procent základu výdělku.

Horní komora má na programu také senátorskou novelu o zavedení místní příslušnosti exekutorů, kterou předložila Adéla Šípová (Piráti). Osud novely je nejistý vzhledem k tomu, že senátní ústavně-právní výbor normu nepodpořil ani s úpravami.

Senát se bude zabývat také čtveřicí mezinárodních ekonomických smluv.