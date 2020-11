Senát rozhodne o klecovém chovu, odpadových normách a rouškovném

Praha - Zákaz klecových chovů slepic, novou odpadovou legislativu nebo jednorázový příspěvek důchodcům, který opozice nazývá rouškovným, bude v nadcházejících dnech schvalovat Senát. Očekává se s ohledem na doporučení senátních výborů, že k některým předlohám uplatní své výhrady.

Zákon o jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 5000 korun, který by penzisté mohli dostat do konce roku, prosadili ve Sněmovně provládní poslanci. V senátním sociálním výboru ale byli pro jen dva z jeho sedmi přítomných členů, ostatní se zdrželi. Zamítnutí nikdo nenavrhoval. Příspěvek by mělo obdržet zhruba 2,89 milionu lidí, mezi něž by bylo rozděleno zhruba 15 miliard korun. Senát o tom má rozhodovat v pátek.

Ve čtvrtek má horní komora projednat podle návrhu programu s určitostí novelu o zavedení paušální daně pro živnostníky a zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, kterou nejspíš jen vezme na vědomí.

Zákaz klecových chovů nosnic od roku 2027 nebo zvýšení pokut za týrání zvířat Senát nejspíš podpoří. Příslušnou novelu ale patrně vrátí Sněmovně kvůli tomu, aby umožnil drezúru volně žijících zvířat pro potřeby filmařů. Drezúra by tak byla zakázána pouze v cirkusech a podobných zařízeních. Senátní zemědělský výbor chce navíc zvýšit odškodnění majitelů zakázaných kožešinových farem ze 3000 na 4950 korun za norka.

Senát by mohl schválit novelu vodního zákona, která má umožnit regulaci odběru vody v obdobích sucha. Senátní výbor pro životní prostředí chce ale do novely doplnit ustanovení, které by usnadnilo zrušení vodních děl vybudovaných před rokem 2002 kvůli obnovení přirozených koryt drobných vodních toků.

Úpravy zřejmě čekají také na nová pravidla odpadové legislativy. Obce by si podle senátního hospodářského výboru měly do budoucna ponechat nejméně dvě pětiny výnosu z poplatků za ukládání využitelného odpadu. Výbor tak doporučil upravit návrh nového zákona o odpadech, podle něhož by obce měly od roku 2030 nárok jen na pětinu výnosu. Výbor pro životní prostředí chce snížit zhruba o čtvrtinu sazby poplatku za skládkování využitelného odpadu.

Tentýž výbor doporučil, aby Senát vrátil do vládní podoby ustanovení, aby bylo v každém kraji alespoň jedno místo zpětného odběru domácích elektrospotřebičů na každých 10.000 obyvatel. Sněmovna toto ustanovení změnila tak, aby takové místo bylo v každé obci nad 2000 obyvatel. Podle ředitele společnosti Rema Systém Davida Vandrovce by byl v případě sněmovní verze počet předepsaných odběrových míst nižší než podle verze vládní.