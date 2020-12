Senát rozhodne o daňových sazbách a kompenzaci krajům a obcím - video

Praha - Senát dnes rozhodne o daňových sazbách a kompenzaci krajům a obcím. Podle doporučení výborů by měl schválit nahrazení superhrubé mzdy sazbami daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 a 23 procent. Souhlasit by měl také se zvýšením slevy na poplatníka, ale o nižší částku, než jakou přijala Sněmovna.

Sněmovní verze počítá s nárůstem daňové slevy na 34.125 korun ročně, což by s dalšími změnami snížilo příjmy veřejných rozpočtů o 134 miliard korun ročně. Výbory navrhly zvýšení jen o 3000 korun na 27.840 Kč ročně.

Shoda mezi senátory nepanuje na tom, o jak vysokou částku by si měly polepšit obce a kraje v rámci rozpočtového určení daní. Obcím by se podle doporučení výborů mohl zvýšit podíl na výnosu z daní z 23,58 procenta na 25,18 až 26,07 procenta. Podíl krajů by se mohl zvýšit z 8,92 procenta na 9,78 až 9,88 procenta.

Senátoři zřejmě zruší ustanovení prosazené Piráty, na jehož základě by se měly zdaňovat prodeje akcií ve výši 20 milionů korun a více, které jsou v držení déle než tři roky.