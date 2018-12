Praha - Senát na dnešní schůzi odmítl novelu, podle níž by firmy měly platit zaměstnancům náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci. Sněmovna může horní komoru přehlasovat. Senátoři naopak schválili odklad elektronických neschopenek, plně zavedeny budou až od roku 2020. Horní komora také podpořila přesun jízdného ve vlacích, autobusech nebo na lanovkách do desetiprocentní sazby DPH z nynějších 15 procent.

Senát se postavil proti zrušení karenční doby

Senát odmítl novelu zákoníku práce, podle níž by firmy měly platit zaměstnancům od července náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci. Podle kritiků ke zrušení karenční doby není důvod, zaměstnavatele by to příliš zatížilo. Novela se z dnešního rozhodnutí Senátu vrací Sněmovně, která může veto horní komory přehlasovat.

Zaměstnanci by podle novely měli dostávat i v prvních třech dnech 60 procent vyměřovacího základu, náklady by hradili zaměstnavatelé. Zaměstnavatelům, kteří proti zrušení karenční doby protestují, se na druhou stranu sníží o 0,2 procentního bodu odvody, což představuje zhruba 3,5 miliardy korun. Senátní hospodářský výbor navrhoval nižší odvody, aby kompenzace na proplácení nemocenské pokryly firmám celé výdaje. O tom ale Senát s ohledem na zamítnutí novely už nehlasoval.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve uvedla, že zrušení karenční doby bude představovat výpadek příjmů státního rozpočtu ve výši zhruba tři miliardy korun ročně. Hospodářská komora odhaduje, že by dodatečné výdaje firem mohly činit až pět miliard korun vzhledem k tomu, že se zvýší nemocnost a zástup za nemocné se bude hledat obtížně.

Odpůrci novely argumentovali také tím, že opětovné proplácení nemocenské je krok populistický a že zrušení karenční doby nakonec odmítl i Ústavní soud. Spoluautorka poslanecké novely Kateřina Valachová (ČSSD) zase uvedla, že chudší lidé si nemohou dovolit být nemocní, protože by to pro ně znamenalo citelný výpadek příjmů. "Není správné, pokud tři dny neplatíme zaměstnancům nic. To není normální, to není poctivé," uvedla.

Novelu sociálním demokratům pomohli při prvním projednávání ve Sněmovně prosadit ANO, komunisté a Piráti. Pro předlohu zvedlo koncem října v dolní komoře ruku 128 ze 189 přítomných poslanců, což by stačilo i na přehlasování senátního veta. To nebylo přijato nijak přesvědčivou většinou, hlasovalo pro něj 37 z 62 přítomných členů horní komory.

Zrušení karenční doby bylo jedním z hlavních požadavků sociální demokracie při vyjednávání s hnutím ANO o koaličním kabinetu, který v dolní komoře tolerují komunisté.

Karenční dobu zavedla v úsporném balíčku vláda Mirka Topolánka (ODS). Ústavní soud ji k pololetí 2008 zrušil, kabinet neproplácení prosadil znovu, ale snížil odvody firmám. Ústavní soudci poté tuto úpravu nechali v platnosti. Nyní nedostávají zaměstnanci v prvních třech dnech nemoci nic. Náhradu mzdy poskytuje od čtvrtého do 14. dne nemoci za pracovní dny zaměstnavatel, a to tři pětiny průměrného denního výdělku. Od 15. dne se dávky poskytují z pojištění.

Zhruba polovina členských států EU karenční dobu neuplatňuje. Jde například o Belgii, Německo, Dánsko, Polsko nebo Slovensko. V ostatních členských zemích se podle Evropské komise karenční doba pohybuje od jednoho do sedmi dní, průměr jsou tři dny.

Elektronické neschopenky budou plně zavedeny až od roku 2020

Elektronické neschopenky budou plně zavedeny až od roku 2020. Senát dnes tento roční odklad schválil. Zároveň umožnil také to, že posudkoví lékaři nebudou podléhat služebnímu zákonu, a nebudou tak muset odcházet po dosažení 70 let věku. Změny má přinést novela, nyní jí dostane k podpisu prezident.

Roční odklad zavedení e-neschopenky je nutný kvůli tomu, že její plné spuštění od ledna příštího roku není technicky připraveno. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) již dříve uvedla, že od ledna bude pro zaměstnavatele fungovat dotazování na pracovní neschopnost, od července bude moci zaměstnavatel zjistit, zda je zaměstnanec v pracovní neschopnosti a od ledna 2020 nastane plný ostrý provoz elektronické neschopenky.

Převod posudkových lékařů pod režim zákoníku práce je potřebný kvůli tomu, že jich není dostatek. Kvůli zákonnému limitu 70 let věku by musela už nyní skončit stovka lékařů, kteří mají zatím výjimku z tohoto pravidla daného služebním zákonem. Maláčová senátorům řekla, že její úřad připraví příští rok komplexní reformu lékařské posudkové služby.

"Jsme tu jako hasiči, ne jako senátoři," postěžoval si senátor a ředitel moravskoslezských hasičů Zdeněk Nytra na to, že horní komora dostala normu na poslední chvíli bez možnosti ji upravit, aby se posudková služba nezhroutila.

Aktuální změna umožní posudkovým lékařům pracovat například na částečné úvazky a pracovní dohody. Na konci loňska nebyla obsazena čtvrtina míst posudkových lékařů - 95 ve správě sociálního zabezpečení a 12 na ministerstvu práce. Posudkoví lékaři ročně vypracují kolem 400.000 posudků.

Posudková služba, která zkoumá zdravotní stav lidí kvůli invalidním důchodům či příspěvkům pro postižené a na péči, se s nedostatkem lékařů potýká dlouhodobě. Na její přístup a dlouhé vyřizovací lhůty si stěžují postižení lidé i pacientské organizace.

Posudkovým lékařům by za zánik státní služby náleželo podle předlohy odškodnění ve výši tří průměrných výdělků. Celkem by odstupné činilo podle podkladů asi 50 milionů korun. Pokud lékaři požádají o ukončení pracovního poměru, dosavadní zaměstnavatel jim bude muset vyhovět.

Jízdné má od příštího roku nově spadat do nižší sazby DPH

Jízdné ve vlacích, autobusech nebo na lanovkách má od příštího roku spadat do nižší sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Místo nynějších 15 procent to bude deset procent. Počítá s tím poslanecká novela zákona o DPH, kterou schválil Senát. Předlohu, proti níž se postavila vláda i Asociace krajů, nyní dostane k posouzení prezident.

Přeřazení jízdenek do nižší sazby by mělo podle předkladatelů nechat ve veřejné dopravě více peněz. Nynější sazba DPH na jízdné v osobní pozemní hromadné pravidelné dopravě je podle autorů novely v ČR osmá nejvyšší v Evropě.

Přesun do nižší sazby by podle předkladatelů mohl jízdenky zlevnit či nechat na současné úrovni, případně přinést dopravcům víc peněz na rozvoj veřejné dopravy. Podle kritiků se ale ceny jízdenek nezmění, novela bude podle místopředsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) dárečkem dopravcům.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve uvedla, že návrh by veřejné rozpočty připravil o 930 milionů korun. Podle Svazu měst a obcí ČR by tak obce a města přišly o 219 milionů korun, které dostávají v rámci rozpočtového určení daní z vybrané DPH.

Předsedkyně Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO) odhadla, že kvůli snížení DPH u lanovek a podobných druhů dopravy, bude skutečný dopad do veřejných rozpočtů představovat 1,2 miliardy korun.

Bývalý jihomoravský hejtman Stanislav Juránek (KDU-ČSL) ale již dříve uvedl, že na změně zákona do budoucna vydělají všechny kraje i malé obce. Návrh podle jeho zastánců uleví obecním a krajským rozpočtům, které dopravcům hradí jejich prokazatelné ztráty.

Od 1. září začaly fungovat ve vlacích a autobusech slevy pro studenty do 26 let a pro seniory nad 65 let. Na jaře je schválila vláda. Kompenzace na zlevněné jízdné vyjdou stát od roku 2019 zhruba na 5,83 miliardy Kč ročně.