Senát projedná pandemický zákon ve zkráceném jednání

Praha - Senát odmítl vyřadit z nynější schůze pandemický zákon, který má umožnit vydávat opatření mimo nouzový stav. Vláda chce nouzový stav prodloužit. Vyřazení požadoval místopředseda Senátu Jan Horník (STAN). Starostové neuspěli ani s žádostí o to, aby Senát pandemický zákon neprojednával ve zkráceném jednání.

Část senátorů chce s ohledem na předpokládané prodloužení nouzového stavu zákon schvalovat až na příští schůzi 17. března tak, aby bylo možné jeho úpravy řádně připravit. Kromě Starostů to chtěli také senátoři z klubu Pirátů a hnutí Senátor 21. Pro odklad celého projednávání zákona hlasovalo jen 14 ze 76 přítomných senátorů.

Senát by měl ale podle ODS, TOP 09 a KDU-ČSL projednat návrh pandemického zákona tak, aby mohl platit co nejdříve. Jednání o prodloužení nouzového stavu, které chce premiér Andrej Babiš (ANO), by podle nich mohlo být souběžné. Podle předsedy senátorů ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry je lepší nyní schválit minimalistickou variantu úprav zákona a dalšími nepřesnostmi se zabývat později.

Pandemický zákon má umožnit přijímat protiepidemická opatření i mimo nouzový stav. Senátní zdravotnický výbor se na základě dohody klubů domluvil pouze na minimálních úpravách tak, aby mohla změny ve zrychleném režimu projednat Sněmovna už v pátek. Senátoři chtějí především propojit ustanovení o pandemické pohotovosti s protiepidemickými opatřeními tak, aby zrušení pandemické pohotovosti automaticky znamenalo i zrušení těchto opatření. V opačném případě by opatření mohla platit až rok.

Minimalistickou verzi Starostové podpoří, podíleli se na ní, oznámil novinářům senátor za STAN Jiří Drahoš. "Žádná opatření nebudou moci platit po ukončení pandemického stavu," uvedl ke smyslu návrhu. Podle Drahoše měla vláda zákon připravit lépe. "Chaos, absence plánování nepřispívá k řešení pandemické ani společenské situace," dodal Drahoš. Kritizoval vládu za to, že chce nouzový stav prodloužit, aniž je jasné, jak je to s jeho ústavností.

Předseda senátní ústavní komise Zdeněk Hraba (STAN) označil prodloužení nouzového stavu za nezbytné s ohledem na rostoucí počet případů nákazy koronavirem i počet hospitalizovaných. Podle Hraby by se měl prodloužit o 30 dní. "Pandemický zákon je situován na klidnější časy, ne na současnou dobu," dodal Hraba.

Příznivci Chcípl pes přišli před Senát děkovat senátorům

Zhruba desítka příznivců iniciativy Chcípl pes přišla dnes odpoledne před budovu Senátu poděkovat senátorům. Chtěli je podpořit před dnešní schůzí, kde se má projednávat mimo jiné návrh pandemického zákona. Obdobně chce iniciativa v pátek pro poslance vytvořit uličku hanby.

"Jde nám o to, že po roce tato vláda totálně selhala, a chceme, aby tento zákon byl zamítnut a vrácen pro své chyby," řekl ČTK představitel iniciativy Jiří Janeček.

Pořadatelé dnešního shromáždění chtěli původně vytvořit senátorům uličku cti. Po dohodě s policií, protože před Senátem zákon zakazuje demonstrace, se desítka z nich shromáždila naproti vchodu. Odtud tleskali a skandovali "děkujeme".

Janeček chce, aby senátoři případně omezili moc hygienických stanic nebo snížily podle něj vysoké pokuty. Zákon podle Janečka představuje totalitní pokus. "Zákon výrazně rozšiřuje pravomoci moci výkonné na úkor moci zákonodárné. Pokud se vláda rozhodne vyhlásit tzv. pandemickou pohotovost, bude jí k tomu stačit pouhá prosta nadpoloviční většina přítomných poslanců ve Sněmovně," sdělil ČTK. "Na základě tohoto stavu může následně ministerstvo zdravotnictví svými usneseními omezovat základní práva a svobody zaručená Listinou základních práv a svobod," dodal.