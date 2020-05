Senát projedná ošetřovné pro rodiče a odklad sociálních odvodů

Praha - Senát dnes rozhodne o prodloužení ošetřovného pro rodiče. Schvalovat bude odklad úhrady sociálních odvodů pro firmy. Projedná rovněž prodloužení některých lhůt přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2021 kvůli dopadům epidemie koronaviru na ekonomiku.

Senátoři se zřejmě budou zabývat případem předsedkyně senátorského klubu ANO Zdeňky Hamousové. Policie ji chce stíhat kvůli řízení pod vlivem alkoholu. Senátní imunitní výbor s tím souhlasil, stejně jako sama senátorka. Své počínání za volantem označila za chybu a omluvila se za něj.

Nárok na ošetřovné mají mít nadále i rodiče, kteří neposlali kvůli zdraví či jiným omezením své děti do otevíraných škol a školek. Důvodem by mohla být například omezená kapacita školských zařízení. Ošetřovné činí 80 procent vyměřovacího základu a vyplácet se bude do konce nynějšího školního roku.

Návrh ohledně ošetřovného je součástí zákona, podle něhož firmy budou moci odložit na říjen úhradu sociálních odvodů za květen až červenec. Z dlužné částky by platily pětinu obvyklého penále za podmínky, že odvedou pojistné, které musí hradit jejich zaměstnanci. Sněmovna odmítla snahy opozice, která má v Senátu většinu, o odpuštění části sociálních odvodů nebo o výraznější snížení penále, případně jeho úplné zrušení.