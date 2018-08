Praha - O možnosti zavedení zvláštních registračních značek pro vozidla na elektrický nebo vodíkový pohon budou dnes jednat senátoři. Na své schůzi kromě toho projednají řadu evropských předloh, mezinárodních smluv a výročních zpráv státních institucí. Zabývat se budou i senátorským návrhem na změnu způsobu voleb do Senátu.

Senátoři mají na návrhu programu novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která umožňuje motoristům žádat pro vozidla na elektrický nebo vodíkový pohon o zvláštní registrační značky označené písmeny EL. TDo budoucna by jim mohly přinést některé výhody, za tato vozidla by se například nemuselo platit na dálnicích.

Novela počítá i s tím, že vozy policie a záchranného systému by mohly jezdit pro lepší viditelnost i s modročervenými, nejen s modrými majáky. Mění i pravidla pro vytváření průjezdu pro záchranáře na silnicích se třemi a více pruhy v jednom směru. Zejména ale vládní předloha řeší fungování stanic technické kontroly a měření emisí. V případě stanic technické kontroly novela mimo jiné ruší zákaz jejich propojení s autoservisy nebo s prodejci vozidel.

Senátoři budou také projednávat návrh na změnu voleb do Senátu. Novela by nahradila dvoukolový způsob voleb do horní komory jednokolovým podle australského vzoru. Podle novely by lidé na jednom lístku stanovovali pořadí kandidátů a hlasy pro neúspěšné adepty by se připočítávaly úspěšnějším uchazečům.

Senát má na programu i návrh evropské směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Evropská komise navrhla s cílem snížit znečištění oceánů plasty mimo jiné zákaz jednorázových plastových brček nebo nádobí, pokud pro ně existují dostupné a cenově přijatelné alternativy. Omezení by se mělo vztahovat na nádoby na potraviny a nápojové kelímky.

Senát by měl také projednat výroční zprávy například Českého telekomunikačního úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo Ústavu pro studium totalitních režimů. Měl by se také zabývat zprávou České národní banky o výkonu dohledu nad finančním trhem.