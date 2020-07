Senát pro jednorázový příspěvek 500 Kč pro kraje a Prahu

Praha - Kraje včetně Prahy by měly dostat od státu jednorázový příspěvek 500 korun na obyvatele. Má jim nahradit výpadek příjmů způsobený vyplácením příspěvku živnostníkům a dalším lidem, které ekonomicky poškodila epidemie koronaviru. Počítá s tím návrh zákona, který dnes schválil Senát. Nejprve se k návrhu vyjádří vláda, poté se jím bude zabývat Sněmovna. S návrhem zákona o takzvaném kompenzačním bonusu přišla skupina senátorů ze všech senátorských klubů. Pro jeho schválení hlasovalo všech přítomných 56 senátorů.

Vláda vyplácí takzvaný kompenzační bonus, tedy 500 korun denně hlavně osobám samostatně výdělečně činným, z peněz, které vybere na daních z příjmů zaměstnanců. Jde o sdílenou daň, o kterou se státní rozpočet dělí s rozpočty krajů a obcí, takže na ně potom zbývá méně peněz.

Původní návrh počítal s tím, že kraje by měly dostat 400 korun na hlavu a obce 1000 korun na hlavu. Posléze některé výbory doporučily částku zvýšit na 500 a 1200 korun. Sněmovna v polovině června schválila senátní návrh, který dává obcím 1200 korun na obyvatele. Senát v tomto týdnu schválil vládní návrh, který tuto částku zvyšuje až na 1250 korun. Senátní návrh se poté zúžil pouze na kraje.

"Neznám jediný argument, proč by obce měly být tímto způsobem kompenzovány, a kraje ne," řekl předseda senátního hospodářského výboru Vladislav Vilímec (ODS). Senát navrhl Sněmovně, aby zákon schválila ve zrychleném režimu již v prvním čtení. Poté by se vrátil opět do Senátu. Senátor Michael Canov (STAN) poznamenal, že úspěch návrhu zákona závisí na tom, jestli ho Sněmovna projedná na schůzi, která začne 15. září. Upozornil, že Sněmovna nemá povinnost ho na své první schůzi po prázdninách projednat.

Ministerstvo financí má poukázat peníze krajům do 60 dnů od nabytí účinnosti zákona. Má je vzít z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již několikrát řekla, že kraje dostanou mnohem víc peněz, než o kolik přišly. Ještě ve středu řekla senátorům, že kraje přijdou kvůli kompenzačnímu bonusu celkově o dvě miliardy korun. Přitom by měly dostat například 12 miliard na opravy silnic II. a III. třídy nebo 2,4 miliardy korun na sociální programy z evropských peněz. Včetně dalších opatření by měly dostat podle ministryně celkem 30 miliard korun.