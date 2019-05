Praha - Odměny zastupitelů z řad zákonodárců nebo otevírací dobu velkoobchodů o státních svátcích mají upravit novely, které dnes bude projednávat Senát. Má posoudit také vznik Národní sportovní agentury, která by měla místo ministerstva školství rozhodovat o dotacích do sportu. Ani jednu z těchto by Senát podle doporučení svých výborů schválit neměl.

Poslanci navrhli snížit na dvě pětiny mzdu placených zastupitelů, kteří jsou zároveň členy Parlamentu nebo vlády. Žádný ze senátních výborů, které tento návrh projednávaly, jej nepodpořil. Krácení odměn má podle tvůrců předlohy snížit motivaci ke hromadění funkcí ve veřejné správě. Kritici předlohy obviňovali její zastánce z pokrytectví, populismu a závisti. Poukazovali také na to, že někteří zákonodárci souběžně působí ve svých původních zaměstnáních, přičemž jim by se mzda nekrátila.

Zamítavě se senátní výbory postavily ke vzniku Národní sportovní agentury, která by měla převzít od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací. Senát možná nepřijme ani novelu, která má umožnit nejen malým obchodům, ale také velkoobchodům nechat otevřeno ve dnech vybraných státních svátků. Hospodářský výbor doporučil normu zcela zrušit.