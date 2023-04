Senát podpořil projekt exhumace obětí teroru z masových hrobů v Ďáblicích

Praha - Senát podpořil projekt exhumace a důstojného pohřbení obětí nacistického a komunistického teroru, které leží v hromadných hrobech na pražském Ďáblickém hřbitově společně s ostatky původců teroru. Úřad vlády se minulý týden rozhodl ustavit komisi, která má zmapovat situaci a navrhnout postup ohledně hromadných hrobů v Ďáblicích.

"Senát vyzývá příslušné státní instituce, aby zajistily vše potřebné pro provedení exhumace a důstojné pohřbení našich národních hrdinů a bojovníků za svobodu proti německému nacismu i obětí takzvané diktatury proletariátu," citoval z usnesení jeho iniciátor, předseda senátní ústavní komise Zdeněk Hraba z klubu ODS. Podle něj je nezbytné, aby stát projevil národním hrdinům náležitou úctu.

Usnesení podpořilo 51 z 60 přítomných senátorů, proti byl pouze místopředseda horní parlamentní komory Jiří Drahoš (za STAN). Uvedl, že Senát by neměl postupovat zbrkle a proti stanoviskům Národního památkového úřadu či Vojenského historického úřadu. Podle Drahoše není jisté, zda by projekt, který by si mohl vyžádat až stovky milionů korun, naplnil předpokládaný účel.

Komise úřadu vlády, v níž budou historici a zástupci ministerstev a dalších institucí, má vládě předložit ucelený projekt, jak na hřbitově dál postupovat. Vyzdvižení ostatků obětí totalitních režimů z hromadného pohřebiště v Ďáblicích chce iniciativa Važme si hrdinů, která pod petici na podporu jejích požadavků shromáždila podle Hraby více než 10.000 podpisů.

Ďáblický hřbitov vznikl v letech 1912 až 1914 podle návrhu architekta Vlastislava Hofmana. Je jediným kubistickým hřbitovem v zemi. V Praze jde se 29 hektary po Olšanských hřbitovech o druhý největší hřbitov. Od roku 1958 je pohřebiště památkově chráněno, národní kulturní památkou bylo vyhlášeno v roce 2017.

Na hřbitově bylo podle dostupných informací historiků naplněno zhruba sedm desítek šachet, z nichž každá pojmula 40 rakví ve čtyřech vrstvách, které byly proloženy prkny a zasypány hlínou s vápnem. Do hromadných hrobů se pohřbívalo od roku 1943 do roku 1961, ležet tam může podle odhadů až 14.000 zemřelých či částí jejich těl. Mezi nimi Zdena Mašínová, matka bratří Josefa a Ctirada Mašínových, jejíž hrob se ale před několika lety nepodařilo nalézt. V Ďáblicích skončily i ostatky padlých účastníků protinacistického odboje, zřejmě i parašutistů Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka nebo člena skupiny Tři králové Václava Morávka. Do roku 2014 tam byl pohřben v hromadném hrobě Josef Toufar, katolický kněz umučený v roce 1950 ve vyšetřovací vazbě. Jeho tělo se podařilo exhumovat a poté byl pohřben ve své farnosti v Číhošti na Vysočině. Současně je v neoznačených hrobech pohřbeno i několik nacistických zločinců, například K. H. Frank nebo zrádce Karel Čurda.

V severní části hřbitova je čestné pohřebiště popravených a umučených obětí komunismu v 50. letech, zřízené v devadesátých letech. Součástí areálu je i dětský hřbitov. Tam leží především děti, které zemřely ve vězení bojovnicím proti komunismu a takzvaným kopečkářkám, tedy ženám, které se pokusily utéct za hranice.