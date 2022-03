Senát podpořil novelu, podle níž by se Češi mohli zapojit do bojů o Ukrajinu

Praha - Čeští dobrovolníci by se možná mohli zapojit na základě vládní výjimky po boku Ukrajinců do bojů s ruskými agresory. Počítá s tím senátorská novela branného zákona, kterou dnes horní komora v prvním kole projednávání podpořila. Před dalším schvalování novelu projednají senátní výbory a ústavní komise, dostaly na to měsíc.

Novela, kterou připravili Václav Láska a Lukáš Wagenknecht z klubu Pirátů a hnutí Senátor 21, má umožnit českým občanům vstoupit do ozbrojeného sboru jiného státu, pokud to bude armáda uvedená v nařízení vlády a bude to v souladu s podmínkami tohoto nařízení. Nepotřebovali by k tomu výjimku od prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) kvůli tomu doporučil novelu v prvním kole projednávání podpořit. Jitka Chalánková z klubu ODS a TOP 09 doporučila novelu doplnit o úpravu trestního zákoníku.

Předseda senátního ústavně-právního výboru Tomáš Goláň (ODS) uvedl, že by podobnou úpravu nechal na kabinetu. Senátorská předloha by byla protiústavní, uvedl Goláň s odkazem na postoj ministerstva spravedlnosti i senátních právníků. Chybí podle něj přesnější vymezení podmínek i parlamentní kontrola. Podle předsedy senátního výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost Pavla Fischera (nezávislý) je třeba ohlídat ústavní a právní rámec novely, obavy má z jejího zrychleného projednávání.

Láska k výtkám uvedl, že je připraven novelu vzít zpět v případě, jestliže vláda před dalším kolem schvalování předloží lepší řešení. "Pokud v mezidobí přijde vláda se svým řešením, které bude fungovat, svou novelu stáhneme," uvedl. Mezi podmínkami ve vládním nařízení by mohly být například minimální věk nebo vojenský výcvik.

Mezi odpůrce novely patřil místopředseda senátního výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost Jan Sobotka (STAN). Podle něj by mohla být vykládána jako "účast NATO v ozbrojeném konfliktu na Ukrajině" a jako měření dvojím metrem. Připomněl, že čeští občané, kteří se zapojili do bojů na proruské straně v separatistických východoukrajinských oblastech, byli za to odsouzeni.

Novelu v prvním kole podpořilo 40 z 53 přítomných senátorů včetně Fischera. Proti byli pouze Goláň a Sobotka, zbývající jedenáctka senátorů se hlasování zdržela.