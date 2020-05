Senát odmítnul výhrůžný čínský dopis kvůli cestě na Tchaj-wan

Praha - Dopis z čínského velvyslanectví kvůli plánované misi na Tchaj-wan byl podle Senátu výhrůžným vměšováním se do vnitřních záležitostí ČR a bezprecedentním porušením suverenity ČR. Reakce české strany na něj byla nedostatečná. Horní komora se na tom dnes shodla na popud svého zahraničního výboru, který návrh předložil už v půli března. Senátoři ale na textu stanoviska nic nezměnili. Podle předsedy horní komory Miloše Vystrčila (ODS) nátlak Číny vůči českým představitelům pokračuje.

"Díky aktivitám čínské ambasády a jejímu agresivnímu stylu dochází ke zhoršování vztahu ČR a Číny," uvedl Vystrčil. Zopakoval, že čínské velvyslanectví si stěžovalo na ministerstvu zahraničí na senátní poděkování za tchajwanský dar zdravotnických roušek nebo varovalo před gratulací tchajwanské prezidentce ke zvolení.

O postupu Číny v úterý mluvil Vystrčil i s prezidentem Milošem Zemanem. Hlava státu ho ujišťovala o tom, že na interních setkáních zdůrazňuje čínským zástupcům, aby styl chování změnili. Také představitelé ministerstva zahraničí při jednáních zdůrazňovali čínským činitelům, že "jejich přístup je pro nás nepřijatelný a že ho nehodláme akceptovat".

"Veřejně se nic takového nedozvídáme, což si myslím že není správné. Dokud se neohradíme veřejně, mám pocit, že má ČLR ten dojem, že bychom mohli být dobrým lokajem tady ve středu Evropy a pomáhat realizaci jejich zájmů," dodal Vystrčil.

Další senátoři byli ve svých vyjádřeních ostřejší. Lidovecký senátor Zdeněk Papoušek řekl, že "peskování ze stran Číny je opravdu nechutné a do nebe volající". Předseda hnutí Senátor 21 Václav Láska uvedl, že pročínská kampaň Kanceláře prezidenta republiky jde ruku v ruce s postojem čínské ambasády. Marek Hilšer z klubu Starostů uvedl, že se nelze nechat vydírat jakoukoli zemí, ve které vládne diktatura. Šéf senátního evropského výboru Václav Hampl z klubu KDU-ČSL řekl, že by se nechtěl vrátit do období předlistopadového období vlády kolaborantů s cizí mocí.

Proti stanovisku Senátu hlasoval z 52 přítomných senátorů pouze bývalý komunista Jaroslav Doubrava. Zdůvodnil to tím, že se s dokumentem z čínské ambasády, který byl nalezen v pozůstalosti Vystrčilova předchůdce Jaroslava Kubery (ODS) a je veřejně dostupný, prý neměl možnost seznámit.

Podle dokumentu, který Kubera dostal během lednové schůzky se Zemanem na Hradě, by Senát i podnikatelé za účast na tchajwanské misi "zaplatili". Kancelář prezidenta podpořila dopis dvěma přípisy. Okolnosti vzniku dokumentu nejsou zcela nevyjasněny.

Senátoři za Starosty a lidovce původně avizovali, že se Senát bude zabývat také podobnému tlaku ze strany Ruska mimo jiné kvůli přemístění sochy sovětského maršála Ivana Koněva. Nakonec se ale Senát ruské otázce kromě zmínky od místopředsedy horní komory Jiřího Růžičky (za STAN) nevěnoval. Po projednání usnesení k Číně schůze horní komory skončila, další bude 10. června.