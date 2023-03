Senát obnovil jednání o sporném snížení červnové valorizace důchodů

Praha - Senát po polední přestávce obnovil po 14:00 jednání o sporném snížení červnové valorizace důchodů. V rámci dopolední dvouhodinové debaty vystoupila k vládní předloze desítka senátorů, do odpolední rozpravy bylo po jejím zahájení přihlášeno 12 senátorů. Očekává se, že horní parlamentní komora vládou navržený omezený růst penzí schválí, i když senátní výbory předlohu nepodpořily.

Schválení předlohy předpokládá i předseda senátorů ANO a ČSSD Miroslav Adámek, přestože stejně jako někteří další senátoři navrhl její zamítnutí. Prosazení novely ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze bylo podle něj "za hranou ústavnosti". Podobně lidovec Jiří Čunek označil způsob schvalování vládního návrhu za neústavní.

Předseda senátorů ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra navrhl schválení novely beze změn. Uvedl, že inflace loni rostla rozdílným tempem a letošní nárůst na počátku roku nebylo možní spolehlivě předvídat. "Všechno do budoucna je věštění z křišťálové koule," řekl. K legitimnímu očekávání růstu penzí podle platných pravidel Nytra uvedl, že Senát už v minulosti snižoval platy různým skupinám státních zaměstnanců. "Všichni senátoři, kteří mají důchodový věk, by měli nahlásit střet zájmů," poznamenal Nytra.

Senát už v úvodu schůze hlasy senátorů z klubů ODS a TOP 09, Starostů a KDU-ČSL rozhodl o tom, že novelu projedná ve zkráceném jednání. Navázal tak na zrychlené schválení důchodové novely Sněmovnou ve stavu legislativní nouze.

Novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod by se zvýšil od letošního června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun kvůli inflaci. Stát by musel na sníženou valorizaci dát letos o 15 miliard korun navíc. Pokud by novela nebyla přijata, výdaje státu na penze by podle vlády vzrostly letos o 34,4 miliardy korun a v následujících sedmi letech do roku 2030 by se zvýšily postupně na celkem zhruba 291,3 miliardy korun, řekl senátorům ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podle ministra je k tomu třeba připočítat náklady na obsluhu státního dluhu ve výši 50,5 miliardy korun, celkem by se tedy náklady navýšily na 342 miliard korun.