Senát o svědcích v procesu s Trumpem rozhodne v pátek

Washington - Senát Spojených států bude v pátek hlasovat o předvolání svědků v procesu s prezidentem Donaldem Trumpem. Dnes to podle agentury Reuters sdělil senátor John Barrasso, který je členem vedení republikánské většiny v horní komoře Kongresu. O svědecké výpovědi usilují demokraté. Trump v Senátu čelí ústavní žalobě, ve které ho demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů viní ze zneužití úřadu a z obstrukcí vůči Kongresu.

Barrasso dnes prohlásil, že pro debatu o možném předvolání svědků je vyhrazen pátek. O tomto termínu se podle Reuters zmiňují i další republikánští senátoři.

Demokraté se ještě před zahájením procesu snažili vložit do organizační rezoluce požadavek o předvolání svědků, což ale republikáni odmítli. Republikánské vedení totiž chce v této věci rozhodnout až po úvodních projevech obžaloby a obhajoby. Obžaloba řeč již dokončila a nyní argumenty proti žalobě přednáší Trumpův právní tým, který na to má čas do úterý. Středa a čtvrtek pak budou vyhrazeny otázkám od senátorů, kteří v procesu zastávají roli soudní poroty.

Pokud by v pátek senátoři předvolání svědků zamítli, mohl by proces ještě tento týden skončit očekávaným Trumpovým osvobozením. Z prohlášení některých republikánských senátorů ovšem vyplývá, že demokraté zřejmě získají podporu několika republikánů přinejmenším ke svědectví bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Johna Boltona.

K vyslechnutí Boltona se kloní mimo jiné republikáni Mitt Romney, který je znám jako Trumpův kritik, či Susan Collinsová. Podle zpravodaje CNN zvažuje podporu i senátor Lindsey Graham, který nyní Trumpa podporuje, v minulosti ale proti němu několikrát vystupoval. K prosazení svědků potřebují ve stočlenném Senátu demokraté nejméně 51 hlasů, sami přitom mají jen 47 mandátů.