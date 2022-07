Senát nominoval na státní vyznamenání osm osobností, dosud nejméně

Senát podpořil další spolupráci a rozvoj vztahů ČR a Tchaj-wanu

Senát dnes podpořil další spolupráci Česka a Tchaj-wanu. Obě země označil za "subjekty mezinárodního práva". Zopakoval také, že ČR má politiku jedné Číny. Usnesení při příležitosti návštěvy předsedy tchajwanského parlamentu Jou Si-kchuna v České republice podpořilo 54 z 58 senátorů a senátorek, čtyři se zdrželi. Návštěvu tchajwanského představitele v Česku silně odsoudilo čínské velvyslanectví.

"Senát vyjadřuje přesvědčení, že dialog mezi demokraticky zvolenými členy parlamentů ČR a Tchaj-wanu hraje nezastupitelnou roli při budování vzájemně výhodných vztahů mezi těmito subjekty mezinárodního práva," schválila horní komora v usnesení. Uvedla, že ČR má jako EU politiku jedné Číny.

V textu Senát poukazuje na to, že od roku 1993 do loňska tchajwanské investice přispěly v Česku ke vzniku 24.000 pracovních míst. Podpořili rozvoj spolupráce v nanotechnologiích, chytrém strojírenství, elektromobilitě, kultuře či vzdělávání. Připomněl také návštěvu a projev svého předsedy Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wanu v roce 2020, programové prohlášení vlády se zmínkou o této asijské zemi či usnesení Evopského parlamentu s výzvou k navazování spolupráce.

Debata se vedla hlavně o formulaci, podle níž jsou Česko i Tchaj-wan "subjektem mezinárodního práva". Vystrčil řekl, že by upřednostnil místo tohoto spojení uvedení jmen obou zemí. "Všichni vědí, jak to myslíme a jak to je," uvedl předseda horní komory. Dodal, že důvodem není obava z reakcí, ale snaha postupovat k cíli. Usnesení podpořil.

Senátor Tomáš JIrsa (ODS) míní, že zvolené slovní spojení zbytečně vyvolává diplomatický konflikt. Označil ho za "drobnou provokaci", kterou podle něj ČR ale přežije. Usnesení při hlasování nepodpořil.

„Pozorujeme zemi, která existuje, má vlastní systém, prosazuje se, dokonce u nás vytvořila desítky tisíc pracovních míst a vytváří obrovskou přidanou hodnotu, kdyby zavřeli výrobu mikročipů, zhavaruje globální hospodářství... Buď se budeme chovat seběvědomě a vyrazíme na návštěvu Tchaj-wanu, nebo se budeme ptát právníků a nikam nepojedeme, protože se nesluší takové návštěvy dělat," podotkl šéf senátního zahraničního výboru Pavel Fischer. Podle něj Čína neargumentuje právem, ale politicky.

Čínské velvyslanectví v ČR návštěvu předsedy tchajwanského parlamentu ostře odsoudilo. Senát a jednotliví politici podle ambasády podkopávají politický základ čínsko-českých vztahů a pošlapávají základní normy mezinárodních vztahů. "Čínská strana naléhá na českou stranu, aby brala vážně důrazný postoj Číny, dodržovala svůj politický závazek vůči jedné Číně, ukončila vysílání chybných signálů silám usilujícím o 'nezávislost Tchaj-wanu'," uvedlo velvyslanectví.

Podle Fischera Tchaj-wan s demokraticky volenými představiteli, vlastní prezidentkou, měnou, zákony či smluvními vztahy je subjekt, ne objekt. "Já žádný politický závazek vůči jedné Číně necítím," řekl senátor.