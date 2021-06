Senát neschválí uzákonění předepsané vzdálenosti pro objíždění cyklistů

Praha - Senát pravděpodobně neschválí uzákonění předepsané vzdálenosti pro objíždění cyklistů. Podle kritiků především z řad ODS je tato změna nedomyšlená a nerealizovatelná na českých silnicích. Její zastánci pak v dnešní obsáhlé diskusi avizovali záměr snížit sankci za její porušení, kterou označili za nepřiměřeně přísnou. Senát večer projednávání přerušil a dokončí jej ve čtvrtek.

Motoristé by podle poslanecké novely silničního zákona měli od července objíždět cyklisty ve vzdálenosti 1,5 metru, která odpovídá zhruba polovině jízdního pruhu. Důvodem je snaha o vyšší bezpečnost cyklistů v silničním provozu. Podobná úprava platí v Německu, ve Francii nebo ve Španělsku. Odpůrci předepsané vzdálenosti poukazovali na to, že nové opatření nebude možné na mnoha silnicích dodržovat ani kontrolovat, což připouštěli i podporovatelé změny.

"Pravděpodobnost, že by policie masově kontrolovala vzdálenost aut od cyklistů, je malá," uvedl napřílad senátor STAN Mikuláš Bek. Změna má podle něj ale symbolický význam a pomůže více ochránit slabší účastníky silničního provozu. "Není to zákon proti ohleduplným řidičům, ale proti těm, kteří ty slabší ohrožují," souhlasil předseda senátorů STAN Petr Holeček.

Předseda senátorů ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra namítl, že změna nijak neřeší souběžnou jízdu vozidla s cyklistou jedoucím ve vyhrazeném pruhu, zákaz předjíždění plné čáry a není v souladu ani s požadavky ministerstva dopravy. Návrh zkritizoval i senátor ODS a bývalý policejní prezident Martin Červíček, podle něhož měla úprava mimo jiné vymezit, na kterých silnicích ji bude možné dodržovat. "Opět je to podle mne prostě blbě postaveno," prohlásil. Návrh měl být podle Červíčka součástí širších změn, které by ukládaly také povinnosti cyklistům.

Nytra rovněž upozornil na navrhované sankce za porušení nového opatření, které jsou srovnatelné s postihem za řízení pod vlivem alkoholu. Za porušení předepsané vzdálenosti by řidič podle poslanecké předlohy mohl dostat pokutu až 10.000 korun, zákaz řízení na půl roku a mohlo by mu být odebráno sedm bodů. Senátor Ladislav Kos z klubu Pirátů proto navrhl snížit sankce na pokutu maximálně do 2000 korun, což podpořili i zástupci Starostů.

Bezpečnou vzdálenost pro předjíždění cyklistů, která má platit od července, navrhla uzákonit skupina poslanců v čele s Petrem Dolínkem z ČSSD. Nově by tam, kde je to možné, musel řidič auta míjet cyklistu ve vzdálenosti 1,5 metru. V oblastech s omezenou rychlostí jízdy na 30 kilometrů v hodině by stačila metrová vzdálenost.

Novela má zavést také odebrání dvou bodů řidičům, kteří by neoprávněně parkovali na místech pro zdravotně postižené, což prosadil poslanec za KDU-ČSL a starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Senátní výbor pro dopravu se postavil proti dalšímu Čižinského návrhu umožnit odtah všech vozidel, která neoprávněně stojí na chodníku. Týká se to také kol a koloběžek, které bývají odhozeny na pražských chodnících. Senátní výbory naopak podpořily zákaz provozování takzvaných pivních kol.