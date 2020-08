Senát nejspíš umožní uzákonění distanční výuky pro žáky

Praha - Senát nejspíš přes výhrady umožní uzákonění povinné distanční výuky pro žáky a studenty. Formy distanční výuky má stanovit škola podle podmínek žáka. Schválení příslušné novely školského zákona dnes horní komoře jednohlasně doporučil její ústavně-právní výbor. Senátoři o předloze rozhodnou ve zrychleném režimu během dnešního odpoledne.

Novela je reakcí na epidemii covidu-19, kvůli níž byly školy uzavřeny od poloviny března, některé až do června. Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice. Nebude se vztahovat pouze na epidemii koronaviru, ale na různé krizové situace, které by mohly nastat.

Školy budou muset podle zákona zakotvit podmínky distanční výuky do školních řádů. Upravit v nich mají podle ministerstva i způsoby hodnocení nebo omlouvání z výuky, pokud se jí žák například z důvodu nemoci nemůže zúčastnit.

Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do školky nebude moc přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. A to buď nadpoloviční většina takových dětí z celé školky, z odloučeného pracoviště, nebo z jedné třídy, pokud ji tvoří pouze předškoláci s povinnou výukou. Na dálku se nebudou muset vzdělávat studenti jazykových a základních uměleckých školách.

Škola bude muset přizpůsobit distanční vzdělávání potřebám každého jednotlivého žáka. Pokud žák nebo student nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání. Například si žák vyzvedne učivo a úkoly ve škole nebo se se školou spojí telefonicky. Vláda navýšila o 1,3 miliardy korun peníze určené školám na dovybavení výpočetní technikou, softwarem nebo výukovými programy. Školy by peníze měly dostat do konce října. Školy by měly z části peněz nakoupit vybavení pro žáky, kteří nemají doma výpočetní techniku.

Epidemie koronaviru výrazně zasáhla do druhého pololetí uplynulého školního roku. Od 11. března byly školy plošně zavřené, otvírat se začaly postupně a částečně až po dvou měsících. Do konce školního roku byla docházka dobrovolná a děti se mohly učit i z domova. Do základních škol chodilo v minulém školním roce zhruba 953.000 dětí a do středních škol 424.000. Výuky na dálku se neúčastnilo podle odhadů odborníků asi 10.000 dětí.