Senát navzdory kritice umožnil zmrazení platů ústavních činitelů

Praha - Senát umožnil přijetí novely, která má pro letošní rok zmrazit platy všech ústavních činitelů na loňské úrovni. Rozhodl tak dnes na návrh ODS navzdory doporučení svých výborů, podle nichž je novela protiústavní vzhledem ke snížení příjmů soudců. Novelu, kterou zástupci justice zřejmě napadnou u Ústavního soudu, tak nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Už v neděli oznámil, že návrh podepíše a nebude jej vetovat.

Senát využil ústavní možnosti novelou se nezabývat, tedy dovolit její přijetí bez možnosti ji například upravit. Pro návrh předsedy senátorů ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry hlasovalo 45 ze 62 přítomných senátorů, 14 se zdrželo a jen tři byli proti. "Politika je taky o symbolech, představitelé státní moci dýchají s touto republikou," uvedl při zdůvodnění svého návrhu Nytra. Mezi razantní odpůrce novely patřil naopak místopředseda ústavně-právního výboru Michael Canov (SLK), podle něhož je to poprvé, co Senát nerespektoval zásadní námitky týkající se ústavnosti novely a procesu jejího schválení.

Výše platů politiků, soudců a státních zástupců se stanovuje z platové základny, která vychází z předloňské průměrné mzdy. Od ledna se platové základny politiků, soudců a žalobců zvedly o šest procent. Novela je má opět snížit. V případě politiků to bude z částky 89.155 korun na 84.060 korun. U soudců má klesnout ze 106.986 korun na 100.872 korun a u žalobců z 96.287,40 korun na 90.748,80 korun. "Nesníží se příjmy soudců a státních zástupců do té míry, že by to znamenalo ohrožení jejich nezávislosti," řekl senátorům ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Vláda chce novelou ušetřit státu zhruba 600 milionů korun. Právě touto úsporou zdůvodnila potřebu zrychleného schvalování novely. Podle kritiků ani to není v souladu s ústavním pořádkem, který umožňuje schválení zákona ve stavu legislativní nouze v případě, pokud by hrozila škoda velkého rozsahu. Podle Jurečky úspora ve výši 0,6 miliardy korun "není zanedbatelná" za výjimečného stavu zvýšených výdajů státu kvůli epidemii koronaviru.

Canov namítal, že vláda obešla standardní legislativní proces, když se k předloze nemohly vyjádřit ani vládní legislativci, ani Soudcovská unie či Unie státních zástupců. "Zákon byl protiústavně přijat ve stavu legislativní nouze," prohlásil Canov. Podle něj hrozí, že stát bude muset vyplatit soudcům a žalobcům platy dodatečně, pokud Ústavní soud novelu zruší.

Senátní výbory ve svém odmítavém stanovisku k novele vyjádřily porozumění pro to, že nová vláda začíná s nezbytnými kroky pro ozdravení státní pokladny. Na druhé straně v něm poukázaly na to, že celkový efekt zmrazení by představoval nejvýše 0,14 vykázaného schodku státního rozpočtu za loňský rok. Obávají se, že novela přinese "naprosté rozvalení v minulosti složitě vyjednávaného konsensu nad modelem stanovení platů představitelů státní moci a soudců.

Senát loni odmítl podobný návrh na zmrazení platů vrcholných politiků na pět let, který v dolní komoře krátce před sněmovními volbami prosadil tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO). Sněmovna už jeho veto nepřehlasovala. Babišův návrh senátoři označovali za populistický. Podle nich by později vedl ke skokovému nárůstu platů politiků zhruba o čtvrtinu.