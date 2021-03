Senát: Národní plán obnovy by měl mít jasné strategické zacílení

Praha - Senát chce po vládě jasnější strategické zacílení Národního plánu obnovy, který má posloužit pro čerpání peněz EU na pomoc ekonomice po koronavirové krizi. Požaduje rovněž stanovení priorit a měřitelných indikátorů naplňování cílů. Senátoři dnes k tomu kabinet vyzvali na podnět svých výborů.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) senátorům řekl, že vize plánu je jasná a je zaměřena na ekonomiku s přidanou hodnotou, na digitalizaci a na podporu vědy, výzkumu a inovací. Aktuálně by mohlo být rozděleno v rámci plánu 172 miliard korun, požadavky jsou ale na částku o 100 miliard korun vyšší, uvedl Havlíček. Připomněl, že 37 procent peněz musí být použito na boj s klimatem a pětina na digitalizaci.

Plán by měl být připraven 25. března a do konce dubna má být předložen Evropské komisi k posouzení. "Je solidní šance toho, že by to mohlo projít bez větších problémů," uvedl Havlíček.

Vláda by podle senátních požadavků měla místo průběžného financování důchodového účtu podpořit zvýšení odolnosti systému sociálních služeb, mimo jiné zvýšení počtu sociálních pracovníků a jejich digitální gramotnosti a řešení jejich odměňování. V rámci reforem by měl kabinet podpořit změnu ve financování zdravotní a sociální péče v pobytových a terénních službách.

Ve zdravotnictví by vláda měla podpořit posílení a rozvoj primární péče a zvýšení dostupnosti zdravotní péče v regionech a příhraničních oblastech. Plán by měl podle Senátu také více pamatovat na podporu cestovního ruchu a lázeňství jako odvětví, která byla nejvíce postižených dopadem protiepidemických restrikcí.

V rámci systémové podpory veřejných investic by plán neměl podle Senátu obsahovat podmínku, která umožňuje financovat pouze projekty zahrnuté do Národního investičního plánu, ale podporu investic zaměřit na regiony s velkými strukturálními problémy. Prioritou by měla být také podpora vzdělávání, kultury a boj se společenskými i ekonomickými důsledky epidemie.

Peníze z nového fondu EU budou muset být ze 70 procent vyčerpány do roku 2022, do roku 2023 pak zcela. Proplacené musejí být do roku 2026.

Sněmovna se sejde příští týden v pátek k debatě o plánu obnovy

Sněmovna se sejde příští týden v pátek k debatě o Národním plánu obnovy, který má být podkladem pro čerpání peněz z nového fondu Evropské unie. O svolání mimořádné schůze požádala skupina poslanců z části opozice i koalice. Chtějí slyšet, jak hodlá vláda peníze využít, informovala v dnešní tiskové zprávě Pirátská strana.

Podnět ke svolání schůze podle sdělení podali poslanci Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a ČSSD. Chtějí na ní probrat také přípravu operačních programů a čerpání dalších unijních fondů.

Národní plán obnovy bude podkladem pro to, aby Česká republika mohla získat zdroje z nového fondu Evropské unie na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) dnes v Senátu uvedl, že připraveno je 172 miliard korun, když původně se předpokládala částka o deset miliard vyšší. Plán je rozdělen do několika oblastí, které by z něj měly být financovány. Velká část je určena na digitalizace, další peníze půjdou na fixní infrastrukturu, vědu, výzkum, inovace či vzdělávání. Podporu by měla získat i zdravotní prevence.

Evropská komise stanovila jako nejzazší termín předložení Národního plánu obnovy duben. Peníze z nového fondu budou muset být ze 70 procent vyčerpány do roku 2022, do roku 2023 pak zcela. Proplacené musejí být do roku 2026.

Příští týden pokračuje řádná sněmovní schůze a svolány jsou už dvě další mimořádné schůze. V úterý se poslanci sejdou k několika vládním i poslaneckým sociálním předlohám v prvním a ve druhém čtení. Ve středu v podvečer by Sněmovna měla projednat poslanecký návrh na odklad zavedení takzvaného chráněného účtu pro dlužníky v exekuci.