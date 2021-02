Senát možná odloží pandemický zákon kvůli delšímu nouzovému stavu

Praha - Senát možná odloží schvalování pandemického zákona kvůli prohlášení premiéra Andreje Babiše (ANO), že vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu kvůli eskalaci epidemie koronaviru. Novinářům to řekl pirátský senátor Lukáš Wagenknecht. Podle něj je prodloužení nouzového stavu potřebné.

Pandemický zákon, který umožní přijímat protiepidemická opatření, má horní komora projednávat dnes odpoledne. Schvalování by mohla v případě prodloužení nouzového stavu, který zatím platí do soboty 27. února, odložit do 17. března, uvedl předseda hnutí senátor 21 Václav Láska. Podle něj by odklad umožnil pandemický zákon lépe upravit.

Wagenknecht zapochyboval o tom, že premiér k potřebě prodloužit nouzového stav dospěl až nyní. "Pokud to tak je, tak je to nekompetentní vláda, je to jenom politická hra a je to neodpovědné," uvedl.

Senátní zdravotnický výbor se na základě dohody klubů domluvil pouze na minimálních úpravách tak, aby mohla změny ve zrychleném režimu projednat Sněmovna už v pátek. Senátoři chtějí především propojit ustanovení o pandemické pohotovosti s protiepidemickými opatřeními tak, aby zrušením pandemické pohotovosti automaticky znamenalo i zrušení těchto opatření. V opačném případě by opatření mohla platit až rok.

Senátoři za Piráty a Senátor 21 by chtěli v pandemickém zákoně mimo jiné omezit na polovinu až třímilionové pokuty za porušení protiepidemických opatření, které jsou podle Wagenknechta drakonické. Senátor argumentoval příkladem Rakouska, kde maximální výše pokut za porušení opatření je ve výši 780.000 korun.

Senát by měl podle Wagenknechta v zákoně zajistit podrobnější odůvodňování opatření v duchu nálezu Ústavního soudu. Měl by rovněž zamezit tomu, aby omezení maloobchodu a služeb bylo vymezeno příliš široce. Zákon by měl rovněž upravit vymáhání náhrady škody.