Senát má Zemanovo omilostnění Baláka za nepřijatelné

Praha - Milost, kterou udělil prezident Miloš Zeman šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi, je podle Senátu nepřijatelná. Horní parlamentní komora o tom dnes rozhodla na návrh KDU-ČSL. Senát ale nevyzval Zemana, aby se vzdal funkce hlavy státu, jak to požadovaly ODS a TOP 09. Pouze Zemana vybídl k tomu, aby v závěru druhého funkčního období vykonával svůj prezidentský úřad v souladu s ústavním pořádkem.

"Senát považuje rozhodnutí prezidenta republiky o udělení milosti řediteli Lesní správy Lány ze dne 26. března tohoto roku za nepřijatelné obsahem i odůvodněním, politicky i právně," uvádí se v usnesení.

Zeman by měl podle přijaté výzvy v posledních měsících svého volebního období vykonávat svůj úřad "v souladu s literou a principy ústavního pořádku, ku prospěchu České republiky a jejích občanů". Podle předsedkyně senátorů KDU-ČSL Šárky Jelínkové by senátní ústavní komise měla s partnerskou sněmovní komisí provést reflexi ústavního postavení prezidenta republiky, a to především z hlediska důvodnosti a zneužitelnosti jednotlivých kompetencí.

Balák byl 24. března pravomocně odsouzen ke třem letům vězení za ovlivňování veřejné zakázky v Lánské oboře. Podle Zemana nebyla zřejmě pro Balákovo odsouzení rozhodná povaha činu, ale to, kde pracuje. Milost pro Baláka neodpovídá podmínkám, které si prezident dříve stanovil pro její udělení. Zeman už před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude dávat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů. Prezidentovo odůvodnění milosti pro Baláka bylo nepřijatelné také podle Unie státních zástupců.