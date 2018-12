Praha - Zrušení karenční doby, daňové novely a pravidla pro směnárny bude dnes schvalovat Senát. Horní komoru by měl ráno navštívit také premiér Andrej Babiš (ANO), aby jí představil výsledky summitu Evropské unie z minulého týdne.

Zrušení karenční doby má přinést novela zákoníku práce. Podle ní by zaměstnanci od července příštího roku opět dostávali i v prvních třech dnech nemoci 60 procent vyměřovacího základu, přičemž náklady by hradili zaměstnavatelé. Senátní sociální výbor to podpořil, ústavně-právní výbor to odmítl. Hospodářský výbor doporučil firmám náklady více kompenzovat tak, aby jim byly pětimiliardové výdaje spojené se zrušením karenční doby v podstatě nahrazeny celé.

Schválena by měla být naopak novela, která umožní klientům směnáren do tří hodin odstoupit od transakce. Přijetí se očekává i u novely, která umožní pokračovat v činnosti posudkovým lékařům v důchodovém věku.

Souhlas Senátu získá zřejmě i novela týkající se zelené nafty. Stát by měl podle ní od příštího roku nadále vracet zemědělcům část spotřební daně z nafty odstupňovanou podle intenzity chovu hospodářských zvířat. Nově se má ve výši vratky odrážet i to, zda zemědělec pěstuje i takzvané citlivé plodiny nebo vinnou révu. Ke schválení míří také novela, podle níž by jízdné ve vlacích, autobusech nebo přívozech a lanovkách mělo nově spadat do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty místo nynějších 15 procent.