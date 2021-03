Senát má schvalovat bonus k nemocenské při koronavirové karanténě

Praha - Senát dnes bude schvalovat bonus k nemocenské při koronavirové karanténě. Lidé v nařízené karanténě by podle zákona, který v úterý večer schválila Sněmovna, by měli dostávat k nemocenské příspěvek až 370 korun denně. Návrh je prakticky shodný s původní vládní předlohou, kterou poslanci minulý týden nakonec neschválili ani s úpravami Senátu.

Příspěvek až 370 korun denně by měli lidé podle aktuálního návrhu dostávat prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény, jak horní komora požadovala. Původní návrh počítal s desetidenní karanténou. Nejvýše by měli dostat 90 procent svého průměrného výdělku.

Nárok by se vztahoval také na lidi s nemocenským pojištěním pracujícím na dohody. Vyloučení by byli lidé, kteří by se ocitli v karanténě do pěti dnů po návratu z dovolené v zahraničí, což Senát při minulém projednávání požadoval.

Bonus k nemocenské má přispět k omezení šíření koronavirové nákazy v Česku. Má bránit propadu příjmů a motivovat lidi k tomu, aby po setkání s nakaženými nastoupili do karantény a hlásili své kontakty.