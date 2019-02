Praha - Senát ve středu projedná zdanění církevních restitucí a pravidla týkající se Britů v Česku. Tuto normu, která se vztahuje k brexitu, horní komora patrně schválí. Naopak zdanění finančních náhrad, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích, senátoři odmítnou jako protiústavní. Vyplývá to z doporučení senátních výborů i klubů.

Zdanění náhrad prosadila ve Sněmovně KSČM s pomocí SPD a vládních ANO a ČSSD. V Senátu jsou ale vládní frakce v menšině, přičemž komunisté ani hnutí Tomia Okamury v horní komoře zastoupení nemají. Pokud by Sněmovna senátní veto přehlasovala, senátoři z nevládních frakcí, například KDU-ČSL, už oznámili, že zdanění napadnou u Ústavního soudu.

Zastánci zdanění argumentují zejména údajným nadhodnocením finančních náhrad daných zákonem o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi. Odpůrci zdanění poukazují vzhledem ke smlouvám mezi státem a církvemi na rozpor novely s právním pořádkem, zdanění označují za politické rozhodnutí. Zdanění náhrad církvím je jednou z podmínek komunistické strany pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD.

Stát by zdaněním mohl podle KSČM získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím na náhradách majetku ročně vyplácí. Církve by musely podle návrhu zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů.

Restituční zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon přináší odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.

Norma týkající se brexitu má britským občanům v ČR zajistit až do konce příštího roku stejná práva, jako by byli dál občany Evropské unie. Podobně by se mělo recipročně zacházet s českými občany v Británii po 29. březnu, kdy má země opustit unii.

Bez přijetí normy by se Britové v případě brexitu bez dohody ocitli v Česku ve stejném postavení jako cizinci ze zemí mimo Evropskou unii. Dotklo by se to podle ministerstva vnitra zhruba 5000 Britů působících na českém pracovním trhu. V Česku legálně pobývá kolem 8000 občanů Spojeného království. Brexit ovlivní také život Čechů v Británii, podle různých odhadů jich tam žije 40.000 až 100.000.