Senát kvůli verdiktu Ústavního soudu možná změní pandemický zákon

Praha - Senát kvůli verdiktu Ústavního soudu asi upraví pandemický zákon v návaznosti na verdikt Ústavního soudu, podle něhož musí být protiepidemická opatření řádně zdůvodněna a kompenzována. Mezi senátory na tom panuje shoda, řekl novinářům pirátský senátor Lukáš Wagenknecht. Senát má zákon projednávat ve středu. Senátní úpravy by musela znovu projednat Sněmovna. Hrozí tak, že zákon nebude přijat před sobotním ukončením nouzového stavu.

Dohodu na nutnosti úprav pandemického zákona potvrdil také Tomáš Goláň z klubu ODS a TOP 09. Podle něj by Sněmovna mohla zákon schválit v pátek a zákon by po podpisu prezidenta mohl být vyhlášen ve Sbírce zákonů počátkem příštího týdne. Podle senátorů by vláda v mezidobí mohla postupovat podle krizového zákona.

Pandemický zákon není možné podle Michaela Canova z klubu Starostů schválit v podobě přijaté Sněmovnou. Důvodem je ustanovení o pandemické pohotovosti, které není propojeno s vládními opatřeními, uvedl Canov. Znamenalo by to, že případným zrušením pandemické pohotovosti by nebyla automaticky zrušena i vládní opatření. Lidé by se pak nemohli proti opatřením soudně bránit a nemohli by uplatnit ani nárok na náhradu škody.

Verdikt Ústavního soudu k omezení maloobchodu a služeb podle Wagenknechta ukázal, že vláda protiústavně diskriminuje podnikatele. Měla by to napravit ještě na dnešním zasedání, míní senátor.

Ústavní soud dnes zrušil část omezení pro maloobchod a služeb zavedených kvůli šíření koronaviru. Vláda podle soudu dostatečně nevysvětlila, proč přikročila k zákazu u některých provozoven a proč jiné mají ze zákazu výjimku. Rozhodnutí se týká opatření zavedených 28. ledna, která přestala platit 14. února a nahradila je nová. Verdikt tak neznamená otevření provozoven.

Pandemický zákon má dát ministerstvu zdravotnictví a hygienikům pravomoci vydávat širší restrikce proti covidu-19. Výslovně budou moci i mimo nouzový stav omezovat například obchod, služby, výrobní provozy, bazény i veřejné a soukromé akce, a to celostátně nebo regionálně. Opozice do vládní předlohy prosadila pravidla soudního přezkumu mimořádných opatření k omezení šíření epidemie koronaviru nebo možnost odškodnění podnikatelů nebo firem.