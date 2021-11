Senát jen kvůli opětovné hospitalizaci Zemana převod pravomocí nenavrhne

Praha - Senát kvůli opětovné hospitalizaci prezidenta Miloše Zemana a dvoudennímu odkladu jmenování Petra Fialy (ODS) premiérem nebude navrhovat převod pravomocí hlavy státu. Předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS) dnes řekl ČTK, že krizové scénáře v tomto směru připraveny byly po dohodě s předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). S ohledem na oznámení prezidentské kanceláře, že Fialovo jmenování se přesouvá z dneška pouze na neděli, nebudou muset být použity, dodal Vystrčil.

Zeman musel být ve čtvrtek pár hodin po převozu do zámku v Lánech znovu vrácen do Ústřední vojenské nemocnice. Prokázala se u něj nákaza koronavirem. Podle nemocnice je bez příznaků a byly mu podány monoklonální protilátky. Prezidentská kancelář dnes oznámila, že Zeman bude z nemocnice propuštěn tuto sobotu a Fialu má jmenovat předsedou vlády v neděli.

Také ostatní senátoři, které oslovila ČTK, se shodovali na tom, že případnému převodu pravomocí prezidenta na předsedu vlády a předsedkyni Sněmovny by muselo předcházet vyjádření lékařů, že Zeman kvůli zdravotnímu stavu není schopen prezidentskou funkci vykonávat. "Bude-li lékařským konziliem jasně řečeno, že prezident není schopen funkci vykonávat, je namístě začít se aktivací článku 66 ústavy opět zabývat, a to nejenom na půdě Senátu," uvedl místopředseda senátorů ODS a TOP 09 Tomáš Czernin. "Kroky politiků se budou odvíjet od vyjádření lékařů," sdělil. Země, která čelí krizi ekonomické, zdravotní i krizi důvěry, potřebuje mít co nejdříve akceschopnou vládu, dodal.

Předsedkyně senátorského klubu KDU-ČSL Šárka Jelínková uvedla, že převod pravomocí by byl nyní předčasný. Je třeba počkat na další informace a případné kroky Pražského hradu. V případě nepříznivých zpráv by bylo možné debatu o aktivaci článku 66 obnovit na jednání senátního organizačního výboru, která se sejde v úterý.

"Pokud opět bude vše nasvědčovat tomu, že prezident není schopen vykonávat významné pravomoce, zpráva konsilia to bude potvrzovat, vyžádáme si zprávu ošetřujícího lékaře. Když ta potvrdí vážnost zdravotního stavu, bude hned svolána schůze Senátu, na které navrhnu aktivaci článku 66," oznámil ráno na twitteru předseda senátní ústavní komise Zdeněk Hraba (STAN). Případné rozhodnutí obou komor Parlamentu o převodu prezidentských pravomocí musí obstát před Ústavním soudem, a proto by muselo být podepřeno kvalitními důkazy a perfektně zvládnutou procesní stránkou, dodal.

Senátor Marek Hilšer z klubu Starostů, který chce znovu kandidovat na funkci hlavy státu, dal Zemanovi na jmenování nového premiéra týden. "Nebude-li prezident ze zdravotních důvodů schopen jakýmkoliv způsobem do jednoho týdne jmenovat nového premiéra, bude třeba pomocí článku 66 aktivovat jeho zastoupení. Země na prahu epidemické krize nesmí zůstat ve stavu bezvládí. Věřím, že odpovědný prezident by souhlasil," uvedl na twitteru.